Пользователи интернета приоткрывают тайны возникновения своих ников (Про бубенчики — шедевр)
Девушка под оригинальным ником Лана Ипекакуана решила поднять вопрос о том, что же означают самые безбашенные ники пользователей. Например, такие как «Киска василиска» или «Стратегический ядерный лось». И ей ответили. В этой статье мы специально для вас собрали самые интересные варианты.
AdMe.ru предлагает посмотреть, что же у нас получилось в итоге. А если и ваш ник носит оригинальный характер, то мы будем рады посмотреть на него в комментариях (и на расшифровку, конечно).
Итак, вот вопрос:
А вот ответы пользователей:
И что означает ник самой Ланы:
Ждем ваши ники в комментариях.
Фото на превью twitterlerchekatze / twitter