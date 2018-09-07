Пользователи интернета приоткрывают тайны возникновения своих ников (Про бубенчики — шедевр)

Девушка под оригинальным ником Лана Ипекакуана‏ решила поднять вопрос о том, что же означают самые безбашенные ники пользователей. Например, такие как «Киска василиска» или «Стратегический ядерный лось». И ей ответили. В этой статье мы специально для вас собрали самые интересные варианты.

AdMe.ru предлагает посмотреть, что же у нас получилось в итоге. А если и ваш ник носит оригинальный характер, то мы будем рады посмотреть на него в комментариях (и на расшифровку, конечно).

Итак, вот вопрос:

А вот ответы пользователей:

И что означает ник самой Ланы:

Ждем ваши ники в комментариях.

Фото на превью twitterlerchekatze / twitter

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25 Комментарии
  • 7 сентября 2018
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