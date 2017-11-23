30 фото, которые поймут все, кто когда-либо имел дело с беременными

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Рождение детей — важный и ответственный шаг для каждой семьи. Это время — прекрасное и особенное — должно запомниться и будущей маме, и будущему папе. AdMe.ru представляет вам 30 доказательств того, что к интересному положению надо относиться не только с нежностью, но и с чувством юмора.

«Я круглая, я беременна, и мне не стыдно»

«Моя жена хотела убедиться, что кто-то запечатлел наши лица во время рождения дочери. Я сделал фотку»

Когда в каждой романтической фразе слышатся предложения поесть

«Супруга утверждает, что нашла лучший комбинезон для нашего малыша»

«Моя жена беременна после 7 лет неудач. Мы оба геймеры и решили рассказать о нашей радости так»

«Мама хотела узнать, как протекает беременность моей жены. Мы отправили ей это»

И иногда лучше не спрашивать зачем

«Я беременна, и мой кот доволен, потому что ему стало удобнее сидеть на моей груди»

К черту эти обмены любезностями

«Моя кузина — милейшая беременная из всех, что я видел»

В доме все время куда-то пропадает еда

«Так моя беременная жена практиковалась пеленать ребенка»

Я боюсь, одним тортом он вряд ли отделается

«У моей подруги лучший костюм на Хеллоуин в этом году»

«Если бы они сделали это мороженое вкуснее, я бы съела все, а так оно достанется мужу»

Когда никак не можешь определиться

«Кто-то очень хотел попасть на игру»

«Жена не могла дотянуться до стола и импровизировала»

«Когда жена хочет меда, но не из тех 4 банок, которые уже есть, и приходится идти в магазин за 5-й»

Думаете, это длинный список?

Вот длинный список. И это еще без десертов

Чтобы супруг губу не раскатывал

«Моя жена в положении, и я сделал эту футболку для нее»

«Супруга отправила меня в магазин в 21:30, чтобы я купил вот это»

«Моя беременная жена утверждает, что в холодильнике ничего нет»

Запомните: огурцы никогда не бывают лишними

«Жена слишком беременна, чтоб делать педикюр. Я помог»

«Супруга троллит за завтраком»

Так что же, черт подери, делать?

«Муж знает, как заставить меня, беременную, чувствовать себя красивой и особенной»

А какие приколы были в вашей семье во время ожидания чуда? ;) Расскажите!