30 фото, которые поймут все, кто когда-либо имел дело с беременными
Рождение детей — важный и ответственный шаг для каждой семьи. Это время — прекрасное и особенное — должно запомниться и будущей маме, и будущему папе.
AdMe.ru представляет вам 30 доказательств того, что к интересному положению надо относиться не только с нежностью, но и с чувством юмора.
«Я круглая, я беременна, и мне не стыдно»
«Моя жена хотела убедиться, что кто-то запечатлел наши лица во время рождения дочери. Я сделал фотку»
Когда в каждой романтической фразе слышатся предложения поесть
«Супруга утверждает, что нашла лучший комбинезон для нашего малыша»
«Моя жена беременна после 7 лет неудач. Мы оба геймеры и решили рассказать о нашей радости так»
«Мама хотела узнать, как протекает беременность моей жены. Мы отправили ей это»
И иногда лучше не спрашивать зачем
«Я беременна, и мой кот доволен, потому что ему стало удобнее сидеть на моей груди»
К черту эти обмены любезностями
«Моя кузина — милейшая беременная из всех, что я видел»
В доме все время куда-то пропадает еда
«Так моя беременная жена практиковалась пеленать ребенка»
Я боюсь, одним тортом он вряд ли отделается
«У моей подруги лучший костюм на Хеллоуин в этом году»
«Если бы они сделали это мороженое вкуснее, я бы съела все, а так оно достанется мужу»
Когда никак не можешь определиться
«Кто-то очень хотел попасть на игру»
«Жена не могла дотянуться до стола и импровизировала»
«Когда жена хочет меда, но не из тех 4 банок, которые уже есть, и приходится идти в магазин за 5-й»
Думаете, это длинный список?
Вот длинный список. И это еще без десертов
Чтобы супруг губу не раскатывал
«Моя жена в положении, и я сделал эту футболку для нее»
«Супруга отправила меня в магазин в 21:30, чтобы я купил вот это»
«Моя беременная жена утверждает, что в холодильнике ничего нет»
Запомните: огурцы никогда не бывают лишними
«Жена слишком беременна, чтоб делать педикюр. Я помог»
«Супруга троллит за завтраком»
Так что же, черт подери, делать?
«Муж знает, как заставить меня, беременную, чувствовать себя красивой и особенной»
А какие приколы были в вашей семье во время ожидания чуда? ;) Расскажите!
Фото на превью Forgotpassword0879 / reddit