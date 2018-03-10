Люди выкладывают в сеть безумные идеи, которых очень не хватает этому миру

Пользователи сообщества Crazy Ideas на сайте Reddit живут в волшебном выдуманном мире. Эти люди пытаются представить, как бы выглядела планета, если бы все было так, как нам хочется. Они предлагают самые невероятные идеи и лайфхаки, которые, на их взгляд, просто позарез необходимы нашему миру. В некоторых из них действительно есть рациональное зерно, а другие заставляют недоумевать: как вообще можно было это придумать? Вот последняя, например.

Мы в AdMe.ru окунулись в идеальный мир интернет-пользователей и нашли все самое интересное.

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А какие из этих идей вам кажутся самыми справедливыми и необходимыми? Какие можно применить в реальном мире?

Фото на превью thesnakeinyourboot/reddit

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