Люди выкладывают в сеть безумные идеи, которых очень не хватает этому миру

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Пользователи сообщества Crazy Ideas на сайте Reddit живут в волшебном выдуманном мире. Эти люди пытаются представить, как бы выглядела планета, если бы все было так, как нам хочется. Они предлагают самые невероятные идеи и лайфхаки, которые, на их взгляд, просто позарез необходимы нашему миру. В некоторых из них действительно есть рациональное зерно, а другие заставляют недоумевать: как вообще можно было это придумать? Вот последняя, например.