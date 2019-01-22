Пользователи делятся снимками самого ценного, и за каждой вещью скрывается целая история

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«Самое ценное, чем я владею» — один из первых флешмобов 2019 года, в котором пользователи интернета делятся фотографиями самых важных для них предметов. Забавные случаи и драматичные моменты, семейные традиции и истории дружбы длиной в жизнь — обо всем этом могут рассказать обычные вещи. Просто нужно их об этом спросить.

Нас в AdMe.ru до глубины души тронули истории пользователей, которые хранят свои воспоминания и впечатления в самых неожиданных формах.

1. «На этом негативе я и моя сестра. Она пожертвовала частью спинного мозга, чтобы спасти мою жизнь»

2. «Эта головоломка досталась мне от дедушки. Сейчас я работаю над тем, чтобы ее укрепить»

3. «Чугунная вафельница моих бабушки и дедушки. Делает лучшие вафли, которые я когда-либо пробовал»

4. «Слуховой аппарат — это лучшее, что случалось со мной за 29 лет. Я даже не представляла, сколько разговоров упускаю и насколько громко говорю. Возможность слышать изменила мою жизнь»

5. «Мой друг детства — Харви Бунбун. Еще одна драгоценность моей жизни — на заднем плане фото. Он же лишил Буна глаз»

6. «Я вырезал этот кинжал в 11 лет и подарил отцу. Больше мы не виделись. На его похоронах подарок мне вернули»

7. «Это ожерелье моего прадеда. Я живу в приемной семье, и украшение служит мне напоминанием о моем прошлом»

8. «Сначала они совсем не ладили. Сейчас, если Мико не может найти Марма, она плачет, пока тот не придет»

9. «Лепестки от первого букета, который он мне подарил. Его не стало за 3 месяца до нашей свадьбы»

10. «Мой дедушка был ветераном войны. Эта гильза с его похорон, на которых был дан артиллерийский салют»

11. «В 2002 году я пронес олимпийский факел через Остин, штат Техас. Вот этот факел»

12. «Любимый нож моей бабушки почти полностью сточен. Она была небогата и умела обращаться с вещами»

13. «Перед свадьбой отец подарил мне его — кольцо от моей первой соски. Я был тронут. Спасибо, папа!»

14. «Мой дедушка был ирландцем и всегда носил это украшение с собой. Теперь его ношу я»

15. «Это кольцо моего прадеда, которое передала мне моя бабушка. Храню его много лет и иногда ношу в знак любви и памяти о них»

16. «Слепок лап моего лучшего друга стоит на самом видном месте. Этот кот был со мной 17 лет»

17. «Нарукавная повязка медика, которую подарил мне папа, перед тем как я пошел в армию»

18. «Последние объятия мамы — шарф, который она связала. Мамы не стало 2 года назад»

19. «На дни рождения каждому внуку дедушка всегда дарил драгоценный камень, добытый и ограненный им лично»

20. «Я была в коме. Тогда мужу сказали, что чудес не бывает. Я выздоровела. Браслет мне напоминает об этом»

21. «Его зовут Аардварк. Он со мной с самого рождения. Всякий раз, когда я чувствую себя одиноко, я смотрю с ним кино»

22. «Моих родителей давно нет. Когда я хочу ощутить их присутствие, я вдыхаю запах их духов»

23. «Мой друг купил это в Париже для меня. Вскоре его не стало, а я так и не успела спросить о значении подарка»

24. «От дедушки мне досталось много вещей, но мой фаворит — эта трость с драконом»

25. «Он много лет принадлежал семье моего отца. Этот шар из слоновой кости идеален»

26. «При жизни моя бабушка тестировала взрывчатку. В память о ней — эта взорванная дверная ручка»

А есть ли у вас такие вещи, которые вы особенно цените и оберегаете?