Пользователей твиттера попросили поделиться удивительными фактами, и получилась маленькая энциклопедия

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Кому из нас не известны какие-нибудь впечатляющие, шокирующие и иногда даже немного безумные факты? Кто-то и не подозревает о том, что Менделееву не снилась вся периодическая таблица, а кто-то с упоением может рассказать о боксерских навыках рака-богомола или о красном дожде. В твиттере решили собрать как можно больше таких сообщений в один тред, который в любой момент можно будет открыть, чтобы расширить свой кругозор.

Мы в AdMe.ru призываем вас пополнить этот список новыми фактами и порадовать нас и других читателей свежей порцией удивительного.

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А какие необычные факты, которые переворачивают взгляд на мир, знаете вы?

Фото на превью gentlepetrichor / Twitter

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