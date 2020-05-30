Пользователей твиттера попросили поделиться удивительными фактами, и получилась маленькая энциклопедия
Кому из нас не известны какие-нибудь впечатляющие, шокирующие и иногда даже немного безумные факты? Кто-то и не подозревает о том, что Менделееву не снилась вся периодическая таблица, а кто-то с упоением может рассказать о боксерских навыках рака-богомола или о красном дожде. В твиттере решили собрать как можно больше таких сообщений в один тред, который в любой момент можно будет открыть, чтобы расширить свой кругозор.
Мы в AdMe.ru призываем вас пополнить этот список новыми фактами и порадовать нас и других читателей свежей порцией удивительного.
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А какие необычные факты, которые переворачивают взгляд на мир, знаете вы?
Фото на превью gentlepetrichor / Twitter