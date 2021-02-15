У людей спросили, какое блюдо их мама готовит лучше всех во Вселенной, и этот вопрос всколыхнул интернет

Если честно, то все, что готовила моя мама, было потрясающим. Даже напитки, если их подавала она, были вкуснее. Сейчас мне 32 года, и я живу вдали от семьи. Когда мама присылает мне печенье, я еле сдерживаю слезы. Всем, кому посчастливилось иметь хорошую маму, если она еще рядом, позвоните ей и скажите, как вы благодарны. © MWalls / Reddit

Кофе. Да, это не еда, но моя мама делает послеобеденный кофе лучше всех. Она приносит черный как ночь кофе в чашках с блюдцами и ложками. На серебряном подносе у нее будут стоять 3 серебряных кувшина: со сливками, сахаром и горячей водой. Это идеально, потому что каждый может пить кофе так, как ему нравится. Кофе и беседа после ужина — это то, что я с нетерпением жду каждый раз, когда приезжаю. Моя мама совсем не богата, но, клянусь, эта чашка кофе заставляет меня чувствовать, что я нахожусь в самом роскошном месте в мире. © jamarticus / Reddit