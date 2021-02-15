У людей спросили, какое блюдо их мама готовит лучше всех во Вселенной, и этот вопрос всколыхнул интернет
«Какую еду ваша мама готовит лучше всех в мире?» — спросил недавно пользователь Reddit под ником jjgp1112 и поднял тем целую волну обсуждений. Люди по всему миру с удовольствием отвечали на этот вопрос, вспоминая любимые лакомства. Чего только они не перечисляли: вареники, лазанья, всевозможные торты и даже просто чашка чая. Ведь из маминых рук и напитки вкуснее.
Мы в AdMe.ru с головой погрузились в комментарии и, честно говоря, читая некоторые, еле сдерживали слезы. Да, иногда еда — это не просто набор продуктов, а в первую очередь драгоценные воспоминания.
- Моя покойная мама была фантастическим поваром, чего я не осознавал и не ценил, пока не вырос и не уехал из дома. Она не очень любила печь и редко это делала. Единственное, что она всегда охотно готовила на протяжении 60 лет, — это шоколадный рулет. Его она могла испечь и с завязанными глазами. Это самое вкусное угощение в мире. Я стараюсь готовить его раз в 2 недели, чтобы вызвать улыбку на лице моего отца, но мой рулет никогда не будет таким же хорошим, как мамин. © ilovelucygal / Reddit
- Печенье и подливка. Она всегда говорит, что с подливкой что-то не так: то она слишком густая, то в ней мало мяса, то слишком много специй. Но как бы сильно мама не отошла от рецепта, мне она всегда очень нравится. © iodinecirrus / Reddit
- Семья моего мужа из Польши. Я ненавидела грибы и кислую капусту, пока его мама не приготовила мне свои домашние вареники. Я с радостью буду помогать ей лепить их на каждый День благодарения и Рождество, потому что знаю, что все остатки мы заберем домой. © VanillaOk2597 / Reddit
- Гамбо. Моя мама готовила лучший гамбо (густой суп со специями), и я потратила последние 10 лет, пытаясь его «воссоздать», потому что она не записала рецепт. Я очень скучаю по ней и ее супу. © myhappylittletrees / Reddit
- Когда у меня болит живот, мама делает мне чашку чая с корицей. Я понятия не имею, как ей всегда удается положить идеальное количество чая, сахара и корицы. Когда я сам себе его завариваю, у меня так хорошо не получается. Наверное, когда о тебе заботится человек, который очень тебя любит, это происходит само собой. © Katzimir_Malevich / Reddit
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Моя мама делает потрясающую утку. Я заказывал ее в ресторанах, пробовал на рождественских обедах, но нигде утка не была и близко так же хороша, как у моей мамы. Единственная, кто приготовил ее почти так же вкусно, — это моя сестра. Но и то потому, что она позвонила перед этим маме. © Flying_FoxDK / Reddit
- Моя мама — филиппинка. Ее адобо (тушеная свинина) — просто волшебство. Когда жена на меня злится, она говорит, что единственная причина, по которой она вышла за меня замуж, — это адобо моей мамы. © StuntsMonkey / Reddit
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Банановый хлеб. И хотя я использую тот же рецепт, он все равно получается не таким вкусным. Скучаю по тебе, мама. © BoxsetQueen1980 / Reddit
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Карамельный пудинг. Он у нее лучше, чем в местной пекарне. Густой заварной крем. Никаких пузырей. Ее секретный ингредиент — крошечная капля лимона. Господи, как вкусно. © bachrock37 / Reddit
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Моя мама — украинка, и она делает совершенно потрясающие голубцы. Я пробовал голубцы, приготовленные другими людьми, но они даже близко не такие классные, как у нее. Мама всегда делает для меня огромную банку на день рождения, поэтому мой лучший друг и жена с нетерпением ждут его каждый год. © Ghstfce / Reddit
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Овощной суп с маленькими тефтельками. Это рецепт моей бабушки, которая узнала его от своей матери, а та — от своей. Суп хорош в любое время года. Когда я вдыхаю его аромат, сразу же переношусь в детство. Я научился его варить, но мама говорит, что суп будет вкуснее, если добавить в него немного любви к своим детям и внукам, а их у меня пока нет. © YarOldeOrchard / Reddit
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На самом деле больше всего я обожаю так называемые блюда для бедных от моей мамы. Она разрабатывала их годами. Какого-то конкретного рецепта нет, она просто брала то, что у нее было под рукой. Есть одно блюдо, которое она готовит из риса, говяжьего фарша, молока и кетчупа, и оно потрясающее. Я пробовала приготовить его несколько раз, но так и не смогла правильно подобрать соотношение ингредиентов. © Shoopvedoobop / Reddit
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Яблочный пирог. Забавно, ведь моя мама — кореянка, она никогда не ела яблочный пирог в детстве и в принципе не любит десерты. Она использует рецепт из поваренной книги, немного его изменив. У ее пирога всегда идеальное соотношение начинки и теста, и он никогда не бывает липким. © gbwilliams369 / Reddit
- Свиные отбивные с томатами. У нас это блюдо сегодня на ужин, и я его жду не дождусь. Мой отец готовит все, кроме этих отбивных, потому что, как он ни старается, у него они не получаются такими же божественными, как у мамы. © comeonvirginia / Reddit
- Пицца. Каким-то образом она делает буквально лучшее тесто для пиццы во Вселенной. И после того, как я всего лишь добавлю начинку, она всегда говорит: «Ты здорово потрудилась». © TheDragoon666 / Reddit
- Банановый пудинг моей мамы в буквальном смысле изменит вашу жизнь. Кое-кто мне пытался доказать, что их семейный рецепт круче. Выражение их лиц, когда они пробуют пудинг моей мамы, просто бесценно. © lsuman332 / Reddit
- Лазанью моя мама готовит лучше, чем любая итальянская бабушка. Клянусь, каждый раз, когда я ее ем, я вижу прошлое, настоящее и будущее одновременно. Я поднимаюсь на небеса, а затем возвращаюсь, чтобы откусить второй кусок. © peerpressurewhy / Reddit
- Жареный цыпленок, лазанья и мясной рулет. Я научилась готовить лазанью и мясной рулет, но, вероятно, никогда не стану готовить жареную курицу. Мама умерла, и я не могу попросить у нее совета, не могу узнать, как именно она ее готовила. Я даже больше не могу есть курицу, ведь она никогда не будет такой же, как у нее. © anawfulwasteofspace / Reddit
- Вареники с сыром и картофелем. Не то крошечное недоразумение, которое продается в супермаркетах. Я говорю о варениках, которые выкованы в кузницах блаженного вкуса, о варениках размером с кулак гориллы. © Lode25 / Reddit
- Лечебный суп. Если ты болен, она может просто посмотреть на тебя и определить, какой именно суп тут нужен. Как только она сделает заключение, дай ей полчаса, чтобы принести его тебе в постель и возиться с тобой, пока ты его ешь. Отвечаю, он живо поднимет тебя на ноги. © Friendly_Recompence / Reddit
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Если честно, то все, что готовила моя мама, было потрясающим. Даже напитки, если их подавала она, были вкуснее. Сейчас мне 32 года, и я живу вдали от семьи. Когда мама присылает мне печенье, я еле сдерживаю слезы. Всем, кому посчастливилось иметь хорошую маму, если она еще рядом, позвоните ей и скажите, как вы благодарны. © MWalls / Reddit
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Кофе. Да, это не еда, но моя мама делает послеобеденный кофе лучше всех. Она приносит черный как ночь кофе в чашках с блюдцами и ложками. На серебряном подносе у нее будут стоять 3 серебряных кувшина: со сливками, сахаром и горячей водой. Это идеально, потому что каждый может пить кофе так, как ему нравится. Кофе и беседа после ужина — это то, что я с нетерпением жду каждый раз, когда приезжаю. Моя мама совсем не богата, но, клянусь, эта чашка кофе заставляет меня чувствовать, что я нахожусь в самом роскошном месте в мире. © jamarticus / Reddit
А что вкусненькое готовила ваша мама?