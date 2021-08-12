AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь
AdMe

Пользователь Twitter рассказал, как на собственной шкуре прочувствовал, что такое бедность

-1-1
-

Внезапное осознание того, что другие дети и их родители могут позволить себе гораздо больше, бывает весьма болезненным. Именно об этом рассказал в своем треде Тимур Гафиулин, который узнал о бедности слишком рано, но делал все, чтобы помочь родителям пережить непростое время.

С разрешения Тимура AdMe.ru публикует его заметки, которые задели за живое многих людей. Их истории ждут вас в конце статьи.

Бонус № 1

Бонус № 2

Бонус № 3

А вы знаете, что такое бедность?

Фото на превью TatarinFrontend / Twitter, TatarinFrontend / Twitter
-1-1
-
Поделиться этой статьёй