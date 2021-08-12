Пользователь Twitter рассказал, как на собственной шкуре прочувствовал, что такое бедность

Внезапное осознание того, что другие дети и их родители могут позволить себе гораздо больше, бывает весьма болезненным. Именно об этом рассказал в своем треде Тимур Гафиулин, который узнал о бедности слишком рано, но делал все, чтобы помочь родителям пережить непростое время.