Пользователь Twitter рассказал, как на собственной шкуре прочувствовал, что такое бедность
Внезапное осознание того, что другие дети и их родители могут позволить себе гораздо больше, бывает весьма болезненным. Именно об этом рассказал в своем треде Тимур Гафиулин, который узнал о бедности слишком рано, но делал все, чтобы помочь родителям пережить непростое время.
С разрешения Тимура AdMe.ru публикует его заметки, которые задели за живое многих людей. Их истории ждут вас в конце статьи.
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А вы знаете, что такое бедность?
Фото на превью TatarinFrontend / Twitter, TatarinFrontend / Twitter
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