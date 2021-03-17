Почему все вокруг вдруг стали блогерами и как это увлечение изменило нашу привычную жизнь

Недавно родственница огорошила меня неожиданным вопросом: «Почему ты совершенно ничего не публикуешь в соцсетях? Ни одного семейного фото. Вон у других их масса: и на пикник съездили, и в театр сходили, и в ресторане пообедали. Вы что, все время дома сидите? Вообще ничего не делаете?» И тут я не на шутку удивилась. Мы ведь не ведем затворническую жизнь и много где бываем. Но зачем же все это выкладывать? Разве это кому-то будет интересно? Или я неправа и подробности своей жизни стоит освещать в сети? Неужели все вокруг, кроме меня, стали блогерами?

Поэтому для себя любимой, а заодно для AdMe.ru, я решила выяснить, почему же многие люди готовы делиться самым сокровенным и насущным с миллионами незнакомцев по всему свету. И как это изобилие информации влияет на нашу повседневную жизнь.

Кто такие блогеры?

Раньше я считала, что блогеры — это авторитетные личности, у которых есть миллионы подписчиков. Оказалось, все немного не так. Если человек постоянно ведет записи в соцсетях, где освещает какие-то интересующие его вещи, высказывает собственные мысли или просто создает виртуальный дневник, его уже можно отнести к этой когорте. Но почему вдруг у всех появилась такая тяга к творчеству? Возможно, интернет сделал из нас более креативных людей? Ведь создание текстов, да и фото, — дело непростое. Поэтому люди, которые делятся своими историями изо дня в день, вызывают у меня искреннее восхищение. Особенно когда они делают это без всякого корыстного интереса. Что же вдохновляет их на этот нелегкий труд? Когда-то Милан Кундера высказал такую мысль о страсти к писательству: «Мы пишем книги, потому что наши дети не интересуются нами. Мы обращаемся к анонимному миру, потому что наша жена затыкает уши, когда мы разговариваем с ней». Здесь речь идет о печатных трудах. Но, пожалуй, то же самое можно сказать и о виртуальных работах. Получается, на самовыражение нас порой толкает одиночество.

Кому это интересно?

Интересуют ли кого-нибудь мелкие подробности нашей жизни, такие как поход в кино, утренняя пробежка или завтрак? Мне кажется, только самых близких людей. И то зачастую не потому, что им эта информация важна. Ведь те же фото и истории мы можем отправить и в личном сообщении. Тут, скорее, срабатывает эффект: вот остальные таким делятся, а они почему-то нет. Значит, им и похвастаться нечем. Мы можем отправиться в ресторан или на воскресную прогулку просто потому, что нам нечего выложить в соцсеть. Мы утверждаем, что чужое мнение нас не особенно беспокоит, и при этом кропотливо создаем идеальный образ в виртуальном мире. Похоже, в наши дни одобрение со стороны общества обрело новую форму. На самом деле вся эта личная информация может попасть совершенно не по адресу. Большинству незнакомых людей эти сведения не нужны. А вот если кого-то ваша личность заинтересовала, он с легкостью соберет нужные ему данные. И необязательно в благих целях. Меня очень обижало, что муж не выкладывает посты о нашей счастливой жизни. Ведь все так делают. Отважно спросила его об этом. Он поднял брови и заявил, что не готов делиться с малознакомыми людьми личной жизнью. Когда изучила список друзей в соцсетях, поняла, что он, пожалуй, прав.

Польза откровенности

Мне всегда казалось, что окружающих не стоит перегружать собственными эмоциями. Особенно негативными. Да и вообще, какой смысл посвящать всех вокруг в перипетии внутреннего мира. Если желание разделить успехи с остальным миром еще понятно, то повествования о бедах и печалях немного смущают. Психологи отмечают, что открытое выражение собственных чувств в блоге — дело полезное. Когда мы делимся эмоциями, то больше раскрываемся для других людей, вдохновляем их на сопереживание и сочувствие. То есть пробуждаем замечательные человеческие качества в окружающих. Правда, решить серьезные проблемы исключительно с помощью блогинга нельзя. Получается, возможность откровенно говорить о личных вещах идет только на пользу и простым пользователям, и обществу в целом. Но только ли эмпатия толкает нас на прочтение подобных постов? Или желание убедиться, что у тебя самого в жизни не все так печально? Подруга увлеклась блогингом. Читать ее посты было забавно, но немного неловко. Словно меня застукали за изучением чужого дневника. А тут еще муж испуганно спросил, что это за чужие секреты у меня в ленте. Смущенно похмыкали и решили отписаться.

А как же тогда кибербуллинг?

Если мы стали более внимательными и понимающими, почему же тогда в интернете встречается так много троллей? При этом исчезать они не торопятся, а универсального способа борьбы с этим явлением нет. Все ли виртуальные задиры — это мрачные и асоциальные личности? Как показало исследование ученых, нет. На самом деле любой человек может превратиться в несимпатичное мифическое существо. Иногда не отдавая себе в этом отчета. Одна из причин — так называемый эффект растормаживания. В сети каждый может создать совершенно отдельную личность. Притом не всегда милую. И ответственность за ее поступки он нести не готов. Да и сам процесс общения, кажется, проходит невзаправду, а как будто в игре. Пару раз за собой замечала: скучая, читаешь какую-то переписку в чате и думаешь: «Вот напишу сейчас это, и все как раскричатся». Такое можно и в реальной жизни провернуть, но немного боязно.

Новые авторитеты

Мы отчаянно стараемся защитить наших детей от пагубного влияния интернета. Я, например, даже фотографии ребенка отказываюсь публиковать. Но, похоже, новое поколение отлично осваивает виртуальное пространство самостоятельно. Возраст, образование и карьерные успехи больше не являются залогом авторитета. Талант и умение себя подавать может одарить популярностью даже дошкольника. Границы между миром взрослых и детей постепенно исчезают. В реальном мире всегда знаешь, с кем конкретно ты ведешь беседу. В виртуальном пространстве это почти невозможно. Наши детские воспоминания формировали в основном родители с помощью историй и фотоальбомов. Теперь дети сами творят свою летопись. Дешевые смартфоны и доступ к социальным сетям оказались отличными помощниками. С одной стороны, это замечательно. Младшее поколение становится более самостоятельным и независимым. С другой — от неприятных и болезненных воспоминаний избавиться значительно сложнее. Информация, которая попадает в интернет, может всплыть в любое мгновение. Возможно, нам стоит не ограждать детей от интернета, а учить их правильно им пользоваться? На собственном примере.

Виртуальная храбрость

В сети можно затронуть важную социальную проблему или высказать мнение относительно общественных проектов. Даже комментарии писать необязательно. С помощью простого лайка и репоста мы вносим свою лепту в строительство нового, прекрасного мира. Но так ли это? Создается впечатление, что большинство людей лишь прилагают минимум усилий, чтобы почувствовать себя хорошими и правильными, а заодно и другим показать положительные стороны своего характера. Активность в сети действительно влияет на многие процессы. И посты могут вдохновить людей на реальные действия. Но не в том случае, когда пользователи просто лайкают значимые, на их взгляд, сообщения, потому что так надо, и тут же забывают об этом. Одно время репостила и лайкала посты на важные и серьезные темы. Уборка мусора, защита животных, сбор средств. Очень гордилась тем, что делаю что-то полезное. А потом прочитала комментарий организатора одного из мероприятий. Оказывается, пост по сбору мусора лайкнуло порядка 500 человек, а пришло всего 20. Стало ужасно неловко.

Значит, все станут блогерами?

Сообщество блогеров демократично и позволяет любому рассказать свою историю и идею. В этом мире нет неприкосновенных тем и сакральных фигур. Но, похоже, само понятие еще до конца не оформилось. Это профессия? Стиль жизни? Образ мышления? Мы ведь не называем каждого человека, который высказывает свои мысли на бумаге, писателем. А человека, который делает снимки, — фотографом. Скорее всего, следующие годы помогут яснее очертить значение этого слова. Блогинг как профессия требует немало сил, времени и внимания. А популярности на этом поприще добиваются единицы. Создание собственного блога изменило мою жизнь. Сначала я был в восторге. Но, честно говоря, это нелегкий труд. Ведение странички, всяческие технологические моменты, поиск тем, съемка — все это отнимало столько времени и сил. Просто кошмар. Так что я решил, что читать блоги лучше, чем писать. © Valon Badivuku / Quora