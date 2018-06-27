«Плохие» сценарии, прочитав которые мы пожалели о том, что по ним нет фильмов

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Вам когда-нибудь приходила в голову мысль, сколь далеки от логики, основ физики и здравого смысла многие популярные ходы в кино? Участники сообщества «Плохой сценарий» не только заметили это, но и предложили свои решения, не скованные рамками стереотипов. Если вы часто отпускаете саркастичные комментарии, например, при виде очередной заглохшей машины в фильме ужасов или загробных стонов из шкафа, эти идеи придутся вам по вкусу.