«Плохие» сценарии, прочитав которые мы пожалели о том, что по ним нет фильмов
Вам когда-нибудь приходила в голову мысль, сколь далеки от логики, основ физики и здравого смысла многие популярные ходы в кино? Участники сообщества «Плохой сценарий» не только заметили это, но и предложили свои решения, не скованные рамками стереотипов. Если вы часто отпускаете саркастичные комментарии, например, при виде очередной заглохшей машины в фильме ужасов или загробных стонов из шкафа, эти идеи придутся вам по вкусу.
AdMe.ru отобрал для вас самые остроумные, меткие и злободневные варианты того, как могли бы развиваться события в привычных сюжетах.
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Как показывают примеры лучших пародий, иногда «плохие сценарии» находят свое воплощение на экране. А какие несуразности в популярных фильмах замечали вы? Какой из сценариев хотели бы увидеть в кино?
Фото на превью A Dangerous Method/Recorded Picture Company, badscript