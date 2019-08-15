Пары признались, что стало для них сюрпризом, когда они начали жить со своей второй половиной
Решение жить вместе — это важное и даже в какой-то степени торжественное событие для любой пары. Но за пеленой обнимашек и других приятностей порой скрываются забавные и не очень привычки и особенности партнеров. Этими прелестями и решили поделиться пользователи Reddit.
Мы в AdMe.ru подробно изучили всю тему и предлагаем вашему вниманию отборнейшие перлы из романтического быта обитателей сети.
- Для меня открытием стала моя потребность в одиночестве. Не подумайте, я счастлив в отношениях, и переезд кажется мне естественным событием. Но со временем я почувствовал, что становлюсь раздражительным из-за отсутствия времени на себя. Ведь из уютного одиночества своей комнаты в доме родителей я перешел к пребыванию со второй половиной почти 24 часа в сутки. Как только я это понял, я начал следить за временем «для себя». © OperativePiGuy
- Разное понимание слова «декор». Я думал, что пары картин и 1–2 растений достаточно. Но она хочет по 3 картины на стену плюс кучу безделушек и сувениров, чтобы все соответствовало какому-то «стилю», к которому мы стремимся. © ono412
- Удивился, насколько сильно отличаются наши определения слова «чисто». © wobbly_owl
-
Я никогда не видел, чтобы моя жена носила заколки для волос, но при этом нахожу их тысячами в нашем доме. © raddlesnake
-
Я думал, что, если когда-нибудь перееду к девушке, мне придется стать менее неряшливым. Оказалось, что я тот еще педантичный фрик по сравнению с ней. © ElToberino
- Ваш партнер может постоянно ходить за вами по дому безо всякой причины. © Kikrokzz123
- Похоже, кошка, которую я взяла еще котенком и любила больше жизни, готова бросить меня и полюбить кого-то другого гораздо сильнее в мгновение ока. ©_banana_panda_
-
Постоянное убирание со стола кухонных приборов.
Я: «Малыш, а где тостер и кофеварка?»
Она: «В шкафу ниже».
Я: «Почему?»
Она: «Зайчик, потому что они не на торговом прилавке». © verylittlemrmushnik
-
Я узнал, что есть «неправильный способ» сложить полотенца. © math9958
-
Его способность ничего не делать удивляет меня. Он может лежать на диване, глядя в потолок, ничего не делать, ни о чем не думать и наслаждаться этим. Я бы сошла с ума от напряжения, если бы попробовала вести себя как он. © Flamingonotgone
- Истинным шоком для меня стало то, сколько времени мой муж проводит в туалете. © spindlemaker_magpie
-
Мужчины невероятно горячие и потные во время сна, и липкие, если вы спите в обнимку. © Katzimir_Malevich
-
Меня удивило, насколько конкретной я должна быть, когда даю инструкции что-то сделать. Например, вместо «Нужно постирать простыни» я должна сказать «Нужно постирать и высушить простыни и наволочки и положить новый комплект на кровать». © Hbmc1123
-
Я вырос с сестрами. Меня ничто не удивит. © modshatethisfish
-
Еда. Я ел только консервы и полуфабрикаты, пока жил один. Теперь я избалован домашней едой. А самая лучшая часть всего этого заключается в том, что моя девушка учит меня готовить. Обожаю наши «кулинарные курсы» после работы. © okidog12
- Как громко должно быть все вокруг. Каждую песню / фильм / звук должно быть слышно из всех 3 комнат. © wonderlandwalking
-
Удивило, сколько использованных чашек может накапливаться в нашей спальне. © schexmix1
-
Количество туалетной бумаги, которое женщины используют, ошеломляет. Я понимаю, что вам это необходимо, и я никогда не упрекаю за это жену, но объемы откровенно шокируют. Я сочувствую любому женатому мужчине, у которого много дочерей. Этот человек мог бы выйти на пенсию гораздо раньше, если бы вечно не тратился на туалетную бумагу. © Wisdomlost
-
Он не убивает жуков, которые попадают в нашу квартиру. Если он видит сороконожку, то поворачивается и быстро убегает со словами: «Даже не говори мне, что это чертово создание еще здесь!» Я девушка, которая выросла, вызывая папу для убийства пауков. Поэтому странно, что теперь именно я должна быть той, кто расправляется со всякой гадостью в доме. © SalmonforPresident
- Однажды я вытащил Чубакку из раковины в ванной. © brownlawn
-
Везде есть декоративные подушки. Они слишком малы, чтобы найти им применение, и мне нельзя бросать их на пол или складывать на одном стуле. © Ganglebot
-
Разница подходов к хранению вещей.
Я — хаос. Она — сама организованность и порядок. Одна из наших бесед:
Я: «Где мой синий блокнот? Он был на полке под коробкой с деталями».
Она: «Я там прибралась и все упорядочила».
Я: «Чудесно, а блокнот-то где?»
Она: «Я не знаю. Почему ты не следишь за своими вещами?» © dancing_apples
А какими историями из совместной жизни можете поделиться вы?