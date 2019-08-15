Пары признались, что стало для них сюрпризом, когда они начали жить со своей второй половиной

Как громко должно быть все вокруг. Каждую песню / фильм / звук должно быть слышно из всех 3 комнат. © wonderlandwalking

Удивило, сколько использованных чашек может накапливаться в нашей спальне. © schexmix1

Количество туалетной бумаги, которое женщины используют, ошеломляет. Я понимаю, что вам это необходимо, и я никогда не упрекаю за это жену, но объемы откровенно шокируют. Я сочувствую любому женатому мужчине, у которого много дочерей. Этот человек мог бы выйти на пенсию гораздо раньше, если бы вечно не тратился на туалетную бумагу. © Wisdomlost