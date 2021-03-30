Парень разместил объявление о бесплатной раздаче хлама. Когда он увидел 500+ писем на почте, это было уже не остановить

Один парень решил сделать доброе дело. Абсолютно безвозмездно. От всей широты своей души он написал объявление на Pikabu. Ой, как все завертелось!

Неизвестно, как насчет остальных, но, пожалуй, самым довольным в этой истории оказался его сын. AdMe.ru связался с автором поста gromt и узнал, каково это — быть альтруистом в сети.

Все началось с того, что у парня накопилась дома гора нерабочих клавиатур. Просто выкинуть их вроде бы жаль, поэтому он решил разобрать устройства и раздать кнопки желающим. Что будет непросто, мужчина понял, когда на следующее утро открыл электронную почту. Там было уже 500 писем.

Ах да, условие было такое. Мужчина выложил снимки клавиатур, чтобы люди выбрали кнопки, которые им нужны. Потом он собирался разослать кнопки по почте, хотя жители Москвы могли забрать заказ сами.

Письма все приходили и приходили. Поток страждущих, возжелавших бесплатные кнопки, не уменьшался. Все выходные были съедены ответами на корреспонденцию, наш герой сидел за перепиской до 5 утра. Далее его ждала сортировка кнопок по конвертам и отправка оных по почте. А потом... пришли еще письма. В общем, прощай, сон, здравствуйте, круги под глазами!

Читателей действительно поразило количество клавиатур. Не просто 10 или 20, их было не меньше 125 штук.