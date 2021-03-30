Парень разместил объявление о бесплатной раздаче хлама. Когда он увидел 500+ писем на почте, это было уже не остановить
Один парень решил сделать доброе дело. Абсолютно безвозмездно. От всей широты своей души он написал объявление на Pikabu. Ой, как все завертелось!
Неизвестно, как насчет остальных, но, пожалуй, самым довольным в этой истории оказался его сын. AdMe.ru связался с автором поста gromt и узнал, каково это — быть альтруистом в сети.
Все началось с того, что у парня накопилась дома гора нерабочих клавиатур. Просто выкинуть их вроде бы жаль, поэтому он решил разобрать устройства и раздать кнопки желающим. Что будет непросто, мужчина понял, когда на следующее утро открыл электронную почту. Там было уже 500 писем.
Ах да, условие было такое. Мужчина выложил снимки клавиатур, чтобы люди выбрали кнопки, которые им нужны. Потом он собирался разослать кнопки по почте, хотя жители Москвы могли забрать заказ сами.
Письма все приходили и приходили. Поток страждущих, возжелавших бесплатные кнопки, не уменьшался. Все выходные были съедены ответами на корреспонденцию, наш герой сидел за перепиской до 5 утра. Далее его ждала сортировка кнопок по конвертам и отправка оных по почте. А потом... пришли еще письма. В общем, прощай, сон, здравствуйте, круги под глазами!
Читателей действительно поразило количество клавиатур. Не просто 10 или 20, их было не меньше 125 штук.
С 1-й по 13-ю. Это только начало
Но люди листали и листали пост вниз, а клавиатуры все не заканчивались и не заканчивались.
С 41-й по 50-ю, и это даже не середина
Между прочим, герой поста не поленился и опубликовал фото всех 125+ клавиатур.
123-я, 124-я, 666-я и последняя
Узрев эти снимки, пользователи интернета были реально ошарашены (как и мы). И бросились комментировать пост, соревнуясь в остроумии.
Пикабушники признались, что не видели раньше такого, чтобы у человека хранилось дома столько клавиатур.
Эти слова оказались пророческими. Когда на следующее утро парень открыл почту, там были те самые 500 писем. И это длилось целую неделю.
Так начиналось каждое утро героя поста: 300–400 новых писем
Благодарные ходоки презентовали даже тульские пряники. Дальше герой поста был вынужден привлечь на помощь сына.
Оцените фронт работ
Затем наступили 4 самых сложных дня. Необходимо было найти клавиатуру, которую указывал человек в письме, и выбрать нужную кнопку с креплением. И не перепутать. Задача была осилена за 4 выходных — по 5 часов в день.
В это время сам автор поста и его жена до 2 ночи писали адреса на письмах, клеили марки и сверяли кнопки.
Полуночные бдения
Вот так выглядели упакованные кнопки
Потом герой истории пошел на почту и выслал первую партию.
130 кнопок благополучно разошлись по городам и весям
Еще столько же парню предстоит отправить. Он вежливо извинился перед своими читателями, сообщив, что кнопки закончились и некоторым письма не придут.
За время этого неожиданного жизненного челленджа автор пообщался с разными людьми, но вот эту переписку он запомнил особенно.
Пользователи, прочитавшие историю, были в восторге.
А вы как думаете, заслуживает парень медали? Или хотя бы горы полезных для здоровья вкусняшек, ведь в письме-то обычно указан адрес отправителя.