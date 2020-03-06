Парень пишет на плакатах то, что его по-настоящему бесит в этом мире. И с ним трудно не согласиться
Зимой сеть заполонили кадры с парнем, который выходит на улицы со странными плакатами, а потом выкладывает фотографии в своем инстаграме. При этом он не активист — просто пишет о повседневных вещах, которые его достали. Сначала все воспринимали этот своеобразный «протест» как обычную шутку, но потом его популярность так возросла, что о нем стали писать ведущие мировые СМИ. Так все узнали, что под ником dudewithsign («чувак с плакатом») скрывается американец Сет Филлипс. Сейчас у него более 5,5 млн подписчиков. Недавно мы выяснили, что у нас появился подражатель Сета по имени Сергей.
Мы в AdMe.ru просмотрели инстаграм Сергея, который занимается адаптацией юмористического протеста под наши реалии, и поняли, что его требования ничуть не уступают оригиналу: они такие же актуальные и смешные.
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Согласны ли вы с содержанием этих плакатов, вас тоже раздражают эти вещи? Есть ли у вас наболевшие темы, о которых хочется написать на плакатах?
Фото на превью repostless / instagram