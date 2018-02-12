Парень нажал на кнопку лифта и оказался в месте из фильмов ужасов, из которого не чаял выбраться

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С пользователем портала Pikabu приключилась жутковатая история, похожая на сцену из фильма ужасов. Парень рассказал о своем походе в поликлинику, где бывает нечасто и не пользуется лифтом, а предпочитает подниматься и спускаться по лестнице. Недавно он все-таки решил воспользоваться этим благом цивилизации и в итоге пережил приключение, которое запомнится ему надолго.

AdMe.ru расскажет вам, что может произойти из-за самого обычного человеческого качества — любопытства. Сразу оговоримся: эту историю следует воспринимать с юмором, хотя от нажатия неизвестных кнопок лучше все-таки воздержаться.

После непрекращающегося гомона людских голосов в поликлинике парню было жутковато оказаться в мрачном и тихом подвале. Он уже хотел было вернуться назад, вспомнив, что у него еще полно дел, да и вообще, хватит на сегодня приключений... Но не тут-то было!

Отчаявшись самостоятельно найти выход, парень уже собрался кричать, звать на помощь. Вдруг он услышал, как в коридоре открылась и закрылась дверь.

Но не стоит переживать: нашего героя не съел какой-нибудь подвальный монстр. Не найдя никого в коридоре, парень вернулся к лифту и встретил женщину средних лет в белом халате. Она отвела его к выходу на лестницу, попутно отчитывая за любопытство, словно ребенка.

Когда парень оказался в шумной, ворчащей, толкающейся локтями толпе перед регистратурой, он понял, что на самом деле очень любит людей. А вернувшись домой, он поделился своей историей в интернете. Разумеется, у пользователей было что ему ответить. Выяснилось, что наш герой не единственный любитель приключений.