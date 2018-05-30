Папа из Японии поддерживает творчество дочки необычным способом, и теперь малышка никогда не отказывается от обеда

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Если ваш ребенок любит рисовать, стоит отнестись к этому серьезно: возможно, в семье растет будущий художник. Но даже если вам кажется, что его неловкие каракули никуда не годятся, не отмахивайтесь от малыша. Любое начинание ребенка заслуживает поощрения, ведь для него так важна поддержка мамы и папы. Например, этот отец из Японии нашел весьма оригинальный способ поощрить творческие порывы своей дочки и вдохновить ее: он воссоздает рисунки девочки в виде... обедов, которые та берет с собой в детский сад.

Мы в AdMe.ru умилились трогательным картинкам малышки, а еще больше — поступку ее отца, и предлагаем вам посмотреть на их совместное творчество. Возможно, вы вдохновитесь тоже создать вместе со своим ребенком что-то особенное.

Это альпака

А это Пикачу

Кот-робот по имени Дораэмон

Папа считает, что это кролик. А девочка настаивает, что все-таки зебра

Видимо, зебра — любимое животное малышки. Вот здесь, например, изображен гепард верхом на зебре

Панда

Бегемотики

Картина «Мама и я»

Мигель и Гектор из мультфильма «Тайна Коко»

Зарисовка «Папа и осьминог»

Папа считает, что это овцы, а девочка просто говорит о своем рисунке: «Не знаю, кто это»

Пингвин и божья коровка

Сова и кошка

А это просто куклы

Кролик и черепаха

Очень похоже на водяного, которому «летать охота». Но нет, это акула

Так, по мнению девочки, выглядит угорь

Кажется, это Микки Маус

А это лев

А вот что это за персонаж, никто понять не может. Ваши предположения?

А как вы поощряете творческие начинания своих детей?