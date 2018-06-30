16 твитов, полных сокрушительного детского юмора, от папы четырех дочек
Обладатель отличного чувства юмора и мастер слова Джеймс Брейквел приобрел популярность у пользователей твиттера благодаря искрометным диалогам со своими детьми. У блогера 4 дочки, от 2 до 7 лет, и, кажется, умение пошутить у них в крови. Еще семья держит свинку и собаку. В такой-то компании каждый день происходит что-то интересное, о чем Джеймс незамедлительно рассказывает в своих мини-постах.
AdMe.ru отобрал для вас 16 остроумных твитов, которые невозможно читать без улыбки.
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Какой твит вам понравился больше всего? Расскажите в комментариях.
Фото на превью James Breakwell/twitter