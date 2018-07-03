23 девушки, чье чувство юмора — их главная визитная карточка

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Ни для кого не секрет, что женщины склонны тоньше чувствовать настроение окружающих, способны молниеносно подмечать самые крошечные детали и обладают особым талантом находить нестандартные решения для любых трудностей. Если к этим чертам добавить чувство юмора и самоиронию, то смесь получится просто сумасшедшей.

AdMe.ru подготовил подборку, которая наглядно демонстрирует, что женщины могут сразить наповал не только обаянием, но и искрометной шуткой.

«Сестра прислала фото, как они в Норильске радуются долгожданному лету в июне. Это не песок. Это снег»

Разочарование и взросление часто идут рука об руку

У мужчин всегда все так просто

Боль, знакомая каждой девушке

Современные технологии порой не оставляют самооценке ни единого шанса

«Коллега показала свое детское фото, где она спускается с горки с разрисованным лицом и повязкой для волос, намотанной вокруг руки. Похожа на Майкла Джексона, правда?»

Когда в любой ситуации стакан всегда наполовину полон

«Не для того я заплатила $ 59 за эту мантию выпускника, чтобы надеть ее только один раз»

У женщин найдется изящное решение для любой проблемы

Если изящные методы не работают, приходит время для радикальных

Что происходит в голове у каждой женщины в маникюрном салоне

С возрастом мнение окружающих перестает казаться таким уж важным

Правильный поводок для настоящей Сосисочки

Каждая женщина немножко супергерой

Быстрый и надежный способ пощекотать себе нервы

«Собаке моей девушки сегодня исполняется 6 лет»

Потому что для красоты не бывает неуместных ситуаций

Идеальный наряд для худых сторонниц теории плоской Земли

Вопрос, который хоть раз задавал себе каждый из нас

«18 градусов тепла в Шотландии. Моя мама на улице загорает на надувном матрасе»

Стремление к стратегическим запасам у женщин заложено в ДНК

«У моего соседа беспроводной принтер с Wi-Fi без пароля. Отправила ему сегодня в печать этот документ»

«Привет. Я твой принтер. Я обрел сознание. Корми меня чернилами, иначе я распечатаю твою историю браузера, когда твоя жена будет одна дома».

Когда совсем не так представлял себе восстание машин

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