23 девушки, чье чувство юмора — их главная визитная карточка
Ни для кого не секрет, что женщины склонны тоньше чувствовать настроение окружающих, способны молниеносно подмечать самые крошечные детали и обладают особым талантом находить нестандартные решения для любых трудностей. Если к этим чертам добавить чувство юмора и самоиронию, то смесь получится просто сумасшедшей.
AdMe.ru подготовил подборку, которая наглядно демонстрирует, что женщины могут сразить наповал не только обаянием, но и искрометной шуткой.
«Сестра прислала фото, как они в Норильске радуются долгожданному лету в июне. Это не песок. Это снег»
Разочарование и взросление часто идут рука об руку
У мужчин всегда все так просто
Боль, знакомая каждой девушке
Современные технологии порой не оставляют самооценке ни единого шанса
«Коллега показала свое детское фото, где она спускается с горки с разрисованным лицом и повязкой для волос, намотанной вокруг руки. Похожа на Майкла Джексона, правда?»
Когда в любой ситуации стакан всегда наполовину полон
«Не для того я заплатила $ 59 за эту мантию выпускника, чтобы надеть ее только один раз»
У женщин найдется изящное решение для любой проблемы
Если изящные методы не работают, приходит время для радикальных
Что происходит в голове у каждой женщины в маникюрном салоне
С возрастом мнение окружающих перестает казаться таким уж важным
Правильный поводок для настоящей Сосисочки
Каждая женщина немножко супергерой
Быстрый и надежный способ пощекотать себе нервы
«Собаке моей девушки сегодня исполняется 6 лет»
Потому что для красоты не бывает неуместных ситуаций
Идеальный наряд для худых сторонниц теории плоской Земли
Вопрос, который хоть раз задавал себе каждый из нас
«18 градусов тепла в Шотландии. Моя мама на улице загорает на надувном матрасе»
Стремление к стратегическим запасам у женщин заложено в ДНК
«У моего соседа беспроводной принтер с Wi-Fi без пароля. Отправила ему сегодня в печать этот документ»
«Привет. Я твой принтер. Я обрел сознание. Корми меня чернилами, иначе я распечатаю твою историю браузера, когда твоя жена будет одна дома».
Когда совсем не так представлял себе восстание машин
А вы нашли себя или свою знакомую в этой подборке?
Фото на превью cULTMOTHER / twitter