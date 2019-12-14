Откровения людей о том, как родители не оставляли им выбора всю жизнь и чем это закончилось

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Наверное, у каждого из нас есть знакомые, которые с ненавистью ходили в музыкальную школу, прогуливали спортивные секции и даже в университет поступили по желанию родителей. Однако порой привычка угодить родственникам принимает трагично гротескную форму, когда повзрослевшие дети продолжают воплощать в жизнь амбиции мамы и папы, отказываясь от собственных желаний.

Редакция AdMe.ru погрузилась в мир детских воспоминаний о жертвах, на которые мы были (а некоторые и по сей день) готовы, чтобы не расстраивать старших.

Есть у мамы коллега, ее дочь Кристину мне всегда ставили в пример. Девочка пахала с утра до ночи, к 11-му классу выучила 4 языка. Окончив школу с медалью, поехала в Астану, поступила в Евразийский университет и его тоже окончила с красным дипломом. Устроилась в международную фирму там же, в столице.



Года 4 назад видела ее маму и узнала, что Кристину зовут работать в крупную лондонскую компанию. — Какая молодец! — говорю. — Да что там! Я ее растила, а она? Мать бросила, живет в своей Астане, приезжает раз в неделю, а теперь и вовсе в Англию собралась!



На днях спросила у своей мамы, как дела у Кристины. Оказывается, мать ее довела: демонстративно падала в обмороки, рыдала в трубку, мол, ее бросили. Дочь отказалась от предложения жить в Лондоне, бросила фирму в Астане, вернулась в родной поселок с населением 4 600 человек. Живет с мамой и сестрой. Шьет на дому. Пробовала репетиторство — не хотят в их захолустье заниматься языками. По профессии тоже ничего не найти. Зато мама счастлива. tishakot / pikabu

***

Когда мне было 20 лет, я очень сильно заболела. Лежала 6 месяцев в реанимации. Сейчас у меня инвалидность. Я тогда встречалась с парнем, который маме не особо нравился. Мне кажется, ей вообще никто не понравился бы. Он навещал меня в больнице. Маме казалось, что я очень сильно расстраиваюсь после его визитов и это негативно влияет на остатки моего здоровья. В общем, в один прекрасный (на самом деле ужасный) день она сказала ему, что я его видеть не хочу. Об этих словах я узнала через 15 лет. А мне сказала, что я ему не нужна. В общем, через пару лет мне стало лучше, я научилась снова ходить и выполнять простейшие действия. Уехала на долгий срок в другую страну. Больше у меня не было отношений. Каждый раз, когда что-то наклевывалось, мне казалось, что я снова окажусь одна именно тогда, когда отчаянно буду нуждаться в поддержке. Три года назад получилось так, что я снова встретилась с тем парнем. С тех пор мы живем вместе. Такие дела. Хоть сериал снимай. Мне сейчас 39. Считаю, что мама просто выбросила на помойку 15 лет моей жизни своим необдуманным поступком «во благо». Анна П.

***

Мой одноклассник Витя постоянно отпрашивался с последних уроков. У него была какая-то лютая музыкальная школа, каждый день с 13:00 и допоздна они там музицировали. Он просто жил музыкой, казалось, вечно несся туда как оголтелый. Вот только когда ему предлагали сыграть на фортепиано на всех школьных мероприятиях, он отнекивался, ни за что не хотел демонстрировать свой талант. Только в 11-м классе выяснилась правда. Витя все это время ходил в балетную школу. Родители видели в нем нового Барышникова, заставляли учиться хореографии. Пропадал он там сутками, потому что, помимо класса, была куча репетиций, а вечерами спектакли. А про музыкалку он сочинял, потому что дико стеснялся этого балета, боялся, что засмеют, мол, не мужское занятие. К слову, сейчас он солист Берлинской оперы, живет в Германии. Софья Г.

***

Есть у меня товарищ, которого родители заставляли заниматься лыжными гонками. Он это дело ненавидел, потому как из всех спортивных развлечений предпочитал шахматы. Даже несмотря на то, что на районных соревнованиях он занимал призовые места. И вот однажды лыжи, а это были дорогие «Фишер», на которых катаются профессиональные спортсмены, исчезли. У них был отгороженный коридор, отделяющий 3 квартиры от остальной лестничной площадки. Оттуда они ночью и пропали. На соседей — пенсионеров и одинокую даму того же возраста — подумать не могли. Родители расспрашивали своего чемпиона, но он уверял, что ничего не знает, да и вообще лыжи любит, скорбит о потере. Дня через 3 к ним пришел интеллигентного вида мужчина, который сказал, что лыжи у него, точнее у его сына, но из дома исчезли дорогие шахматы. И поведал, что в процессе «допроса» сына ему удалось выяснить кое-что интересное. Мальчики, которые учились в параллельных классах, случайно поделились друг с другом своей бедой: тот, с шахматами, ненавидел эту интеллектуальную игру и мечтал о «настоящем спорте». И они приняли гениальное решение поменяться: парнишка, что мечтал о лыжах, под покровом ночи выкрал их с позволения хозяина из коридора, а в школе отдал подельнику шахматы. Егор Р.

***

В 5 лет меня отдали на скрипку, через пару месяцев обучения я уже люто ее ненавидела. Что не помешало еще добрых 7 лет отправлять меня в музыкальную школу, которая, к слову, находилась на другом конце города. Попутно я научилась играть на гитаре и фортепиано, эти инструменты стали мне куда ближе. В итоге, получив диплом, перекрестились все: я, преподаватели, только родители не могли взять в толк, почему я не хочу продолжать обучение. На финальном концерте пожала руки аккомпаниатору, учителям и скрипку в руки больше никогда не брала. Ксения Ш.

***

Мою подругу родители заставляли в детстве постоянно учить стихотворения. В детском саду ей доставались самые длинные стихотворения в среднем на 2 страницы, в то время как остальных детей хвалили за 3 выученные строчки. Подруга это дело ненавидела, но учила. В школьные годы она уже участвовала в олимпиадах по истории, английскому языку, физике и математике, всегда была в числе призеров. Окончила физико-технический институт, сейчас она ученый. Родителям благодарна за терпение и старания в воспитании. Алина Д.

***

После окончания школы мне было все равно, куда поступать, вот родители и отправили на теплоэнергетический факультет. А все потому, что папа — энергетик, директор местной ТЭЦ. И универ, и тем более работу свою я ненавидел, ходил туда, чтобы отца не подводить. Потом махнул рукой и уволился. 5-й год профессионально играю в покер. До сих пор коллеги отца думают, что я успешный инженер. На самом деле мое рабочее место выглядит вот так. Марат Р.

Сестре мужа 35 лет, дважды в разводе. Мама с юности ей внушает, что нужно обязательно выйти замуж. После второго развода Аня призналась, что даже не любила второго мужа. Согласилась только под давлением мамы: порадовать или надежды оправдать. Не прожили даже года, расстались. Но идея необходимости брака настолько сильно засела в ее голове, что она живет ожиданием третьего замужества. Несмотря на то, что ей и одной комфортно. Александра В.

***

Я учитель начальных классов. Привела ко мне мама 6-летнюю девочку для подготовки к школе. Девочка, по словам родительницы, настоящий клад: и спортсменка, и художница, да и просто молодец, мамина дочка! — Только у нас могут возникнуть проблемы с расписанием, потому что у Любаши тренировки 6 дней в неделю, мы собираемся на серьезные соревнования. Мы готовы пахать 7 дней в неделю. Лишь бы был результат. А так вы знаете, как она на коньках катается? А еще нужно по субботам посещать ОФП. В обязательном порядке, — без умолку тараторила мама. На пробном занятии ребенок показался достаточно вялым, плаксивым. Она не знала простых для своего возраста вещей: дни недели, сколько месяцев в году, времена года, как зовут маму, в каком городе она проживает. Учеба ей явно неинтересна. Если задание не получалось, девочка зевала и отворачивалась, даже не стараясь приложить усилия. Но у мамы, под пристальным взором которой проходило занятие, амбиции явно зашкаливают. Зачем так, извините, задалбливать детей секциями, но не научить их элементарным вещам? Из моей практики ко 2-му классу половину таких детей регулярно таскают к психологам и неврологам. Жалобы: круги под глазами, плохой сон и депрессия. shifurilla25 / pikabu

***

Мне не давали ходить на те секции, которые мне нравились. Тогда они еще были бесплатными, только за зал внести нужно было 200 рублей. Мне очень нравились яхты и легкая атлетика. Но так как они не нравились моей матери, то и денег мне на них не давали и не покупали спортивную одежду. По прошествии 20 лет мама говорит, что такого не было, мол, я все придумал. Однако КМС по легкой атлетике и звание капитана 3-го ранга говорят об обратном. Всем вокруг это понятно, кроме моей матери. CeksCKotom / pikabu

Есть у меня знакомый, живет в другом городе. Он постоянно жаловался, что родители затаскали его по всяким кружкам и репетиторам. Единственное, на что ему хватало времени, кроме учебы, это на поесть, поспать и раз в неделю часок пообщаться со мной в игре. Парень был настолько измотан, что в какой-то момент хотел специально отравиться, чтобы полежать неделю в больнице. Однажды я общался с друзьями, живущими в его городе, они собирались сходить куда-нибудь, и я предложил им взять его с собой. Правда, парня пришлось долго уговаривать, чтобы он осмелился ослушаться родителей. Звонит он мне тем же вечером по скайпу, глаза блестят, смеется, рассказывает, как ему было здорово впервые в жизни. Для справки: там не было девушек, литров алкоголя и т. д. Просто ребята собрались в баре и рассказывали смешные истории из жизни. Пара таких походов — и ему пришлось поговорить с родителями по душам. Нет, он не покатился по наклонной. В данный момент учится на IT-факультете, как и хотел. IdemigodI / pikabu

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Речь пойдет о двоюродной сестре мужа. Лет в 8 ее, как положено, отдали в музыкалку. Катя хотела в художественную школу, но мама решила: музыка. Фортепиано было куплено хорошее, чтоб не стыдно перед людьми. Через 7 лет окончила школу и закрыла крышку инструмента навсегда. По окончании школы мама взяла бешеные деньги в кредит и определила ребенка в СПбГУ на иняз. Опять вопреки воле ребенка, который хотел рисовать. Катерина выучила несколько языков, поездила по Европе, защитила диплом. Работы приличной по окончании вуза не нашла... Трудилась в разных конторах, но без огонька. Ближе к 30 взбунтовалась, всех послала к черту и окончила курсы художника-декоратора. Сейчас работает в одной известной компании. Оформляет витрины и манекены, раскладывает вещи по коллекциям и еще кучу всего делает. Говорит, наконец-то на работу идет с нескрываемым удовольствием. А мама жалеет, что слушала разных умных людей, не дочку, и не позволила ей рисовать. Ovsianka1985 / pikabu

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Малоежкой меня в детстве назвать было нельзя. С аппетитом было все нормально. Вот только не любила я первые блюда. Бабушка же, наоборот, гордилась своим мастерством варить борщ и раз в неделю его обязательно готовила. Сколько себя помню, сидела и лила слезы в тарелку с остывшим супом. А как известно всем, кто родом из 90-х, «пока не съешь, из-за стола не выйдешь». До сих пор передергивает от одного запаха борща где-нибудь в кафе или в гостях. Анна М.

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В течение 7 лет к нам домой приходил учитель фортепиано, мы музицировали. Сильнее самих уроков я ненавидел все праздники с гостями у нас дома. В середине вечера папа объявлял: «А сейчас Кирилл нам сыграет!» Все вставали из-за стола и рассаживались вокруг рояля. «Кирюш, начни с „Yesterday“ Beatles, а потом ту самую, из фильма „Шербургские зонтики“...» До сих пор не люблю «Битлз». Кирилл М.

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Меня в финансовый колледж отдали после 9-го класса, хотя я сильно сопротивлялся. Там тетя работает, поможет и следить будет, мол. Окончив его, я понятия не имел, что дальше делать. Решил получить высшее экономическое, раз уж такое дело. Авось что-нибудь придумаю потом, бизнес открою, например, ага. Ну, получил. В итоге стажировку прошел в бухгалтерии, потом устроился на месяц в одну конторку, меня с оплатой там опрокинули — и я ушел в больницу трудиться сисадмином. Дальше длинная-длинная вереница событий, которая привела меня в AdMe.ru (чему я безмерно рад). Антон Н.

А вы делали что-нибудь против своей воли, чтобы не расстраивать родителей? И будете ли заставлять своих детей заниматься тем, что вам кажется полезным?