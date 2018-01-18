Один новостной выпуск из идеальной вселенной

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Почему-то в нашем представлении слово «новости» все чаще носит негативный окрас. Катастрофы, стихийные бедствия, политические споры... Креативных пользователей интернета такое положение вещей не устраивает, и они создают свои собственные новостные подборки, ироничные, местами захватывающие и крайне умилительные.

Мы в AdMe.ru выбрали самые яркие кадры и составили из них целый новостной выпуск.