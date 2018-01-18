Один новостной выпуск из идеальной вселенной
Почему-то в нашем представлении слово «новости» все чаще носит негативный окрас. Катастрофы, стихийные бедствия, политические споры... Креативных пользователей интернета такое положение вещей не устраивает, и они создают свои собственные новостные подборки, ироничные, местами захватывающие и крайне умилительные.
Мы в AdMe.ru выбрали самые яркие кадры и составили из них целый новостной выпуск.
Новости политики
Чрезвычайные сообщения
Из жизни звезд
О проблемах ЖКХ
О ситуации на дорогах
Из первых уст
Достижения науки и искусства
Уголовная хроника
На злобу дня...
Если бы все новости на телевидении были такими, вы бы смотрели их с удовольствием?
Фото на превью breaking_animal / vk