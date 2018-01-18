Один новостной выпуск из идеальной вселенной

Почему-то в нашем представлении слово «новости» все чаще носит негативный окрас. Катастрофы, стихийные бедствия, политические споры... Креативных пользователей интернета такое положение вещей не устраивает, и они создают свои собственные новостные подборки, ироничные, местами захватывающие и крайне умилительные.

Мы в AdMe.ru выбрали самые яркие кадры и составили из них целый новостной выпуск.

Новости политики

Чрезвычайные сообщения

Из жизни звезд

О проблемах ЖКХ

О ситуации на дорогах

Из первых уст

Достижения науки и искусства

Уголовная хроника

На злобу дня...

Если бы все новости на телевидении были такими, вы бы смотрели их с удовольствием?

Фото на превью breaking_animal / vk

43 На склад!
9 Комментарии
  • 18 января 2018
  • 9
  • 6686

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