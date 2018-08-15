Обычно на заднем плане ничего интересного не происходит, но мы нашли 11 исключений

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Как правило, все самое интересное на снимках происходит на переднем плане, но иногда именно на фоне мелькают взгляды и выражения лиц, стоящие тысячи слов, а также случаются забавные конфузы или вообще творится какая-то чертовщина. Героям нашей сегодняшней подборки удалось запечатлеть именно такие моменты, когда персонажи на заднем плане буквально украли всю славу у тех, на ком была сфокусирована камера.

AdMe.ru собрал для вас 11 снимков, достойных награды в номинации «Самый неожиданный задний план». На минутку отвлекитесь от работы, чтобы выбрать своего личного фаворита. Кстати, в конце подборки вас ждет поистине сногсшибательный новостной выпуск.

1. «Я фотографировал свою девушку на фоне моря, повернулся и увидел вот это»

2. «3 года назад я вышла замуж за любовь всей своей жизни. А еще моя сестра упала в обморок»

3. Если ловишь такие взгляды, значит, косплей определенно удался

4. Незнакомец с очень длинной рукой

5. В рекламе водной экскурсии обещали отличный вид — и не обманули

6. Статуи на фоне ничем не примечательной кровавой Луны

7. Бойся, человек, очень бойся!

8. «По-мо-ги-те!» — как бы кричит некто или нечто на заднем плане

9. Режиссер Уэс Андерсон случайно «испортил» этот шикарный кадр

10. З — зависть

11. Вот так новость!

Как вы считаете, какая фотография достойна главного приза за самый неожиданный задний план? Мы в редакции отдали все голоса за № 10. А вы?