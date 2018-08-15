Обычно на заднем плане ничего интересного не происходит, но мы нашли 11 исключений
Как правило, все самое интересное на снимках происходит на переднем плане, но иногда именно на фоне мелькают взгляды и выражения лиц, стоящие тысячи слов, а также случаются забавные конфузы или вообще творится какая-то чертовщина. Героям нашей сегодняшней подборки удалось запечатлеть именно такие моменты, когда персонажи на заднем плане буквально украли всю славу у тех, на ком была сфокусирована камера.
AdMe.ru собрал для вас 11 снимков, достойных награды в номинации «Самый неожиданный задний план». На минутку отвлекитесь от работы, чтобы выбрать своего личного фаворита. Кстати, в конце подборки вас ждет поистине сногсшибательный новостной выпуск.
1. «Я фотографировал свою девушку на фоне моря, повернулся и увидел вот это»
2. «3 года назад я вышла замуж за любовь всей своей жизни. А еще моя сестра упала в обморок»
3. Если ловишь такие взгляды, значит, косплей определенно удался
4. Незнакомец с очень длинной рукой
5. В рекламе водной экскурсии обещали отличный вид — и не обманули
6. Статуи на фоне ничем не примечательной кровавой Луны
7. Бойся, человек, очень бойся!
8. «По-мо-ги-те!» — как бы кричит некто или нечто на заднем плане
9. Режиссер Уэс Андерсон случайно «испортил» этот шикарный кадр
10. З — зависть
11. Вот так новость!
Как вы считаете, какая фотография достойна главного приза за самый неожиданный задний план? Мы в редакции отдали все голоса за № 10. А вы?
Фото на превью reddit / unknown author