Обнаружено 18 самых обалденных преподавателей, и вам стоит это увидеть

Учитель — это призвание. А если он еще и творчески подходит к своей миссии, то становится просто нереально крутым!

Мы в АdMe.ru расскажем вам о замечательных учителях, которые всегда в тренде и абсолютно точно знают, как увлечь своих учеников.

Сегодня на химии мы учились вызывать демонов

Представьте: вы приходите на учебу в 8 утра и вот что вы видите

Препод сказал — препод сделал

Мы поверили этой преподавательнице без малейших сомнений

Наш директор собирал деньги на благотворительность. За $ 1 можно было купить кусочек скотча и примотать его к стене. Вот что вышло

Профессор принес на пару гроб, чтобы сказать: результаты теста его убили

А этот профессор не прочь потроллить своих студентов в Instagram

В США учитель превратил скучный школьный кабинет в Хогвартс

Преподаватель анатомии в Китае. Он гениален

Когда твой физрук всегда мечтал стать центурионом

Оригинальное признание

Когда преподаватель английского устал

В попытке привлечь внимание студентов все средства хороши

Когда некого вызвать к доске

В США женщине-профессору не с кем было оставить 7-летнего сына, поэтому она взяла его с собой на занятия в университет.
А чтобы он не скучал, она нарядила его в костюм Годзиллы

Крутой учитель Северус Снегг

К тому же преподаватели те еще шутники

И ничто человеческое им не чуждо

29 На склад!
4 Комментарии
  • 20 ноября 2017
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