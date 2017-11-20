Обнаружено 18 самых обалденных преподавателей, и вам стоит это увидеть
Учитель — это призвание. А если он еще и творчески подходит к своей миссии, то становится просто нереально крутым!
Мы в АdMe.ru расскажем вам о замечательных учителях, которые всегда в тренде и абсолютно точно знают, как увлечь своих учеников.
Сегодня на химии мы учились вызывать демонов
Представьте: вы приходите на учебу в 8 утра и вот что вы видите
Препод сказал — препод сделал
Мы поверили этой преподавательнице без малейших сомнений
Наш директор собирал деньги на благотворительность. За $ 1 можно было купить кусочек скотча и примотать его к стене. Вот что вышло
Профессор принес на пару гроб, чтобы сказать: результаты теста его убили
А этот профессор не прочь потроллить своих студентов в Instagram
В США учитель превратил скучный школьный кабинет в Хогвартс
Преподаватель анатомии в Китае. Он гениален
Когда твой физрук всегда мечтал стать центурионом
Оригинальное признание
Когда преподаватель английского устал
В попытке привлечь внимание студентов все средства хороши
Когда некого вызвать к доске
В США женщине-профессору не с кем было оставить 7-летнего сына, поэтому она взяла его с собой на занятия в университет.
А чтобы он не скучал, она нарядила его в костюм Годзиллы
Крутой учитель Северус Снегг
К тому же преподаватели те еще шутники
И ничто человеческое им не чуждо