Ученые выяснили, о чем говорят мужчины и женщины в соцсетях

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Группа исследователей Университета Пенсильвании проанализировала 75 000 аккаунтов в соцсетях и выяснила, о чем говорят на своих страничках мужчины и женщины. Исходя из более чем 700 млн слов, фраз и тем, ученые построили компьютерные модели. Результаты разбили по темам и частоте упоминаний тегов и опубликовали в журнале PLoS One.

AdMe.ru решил проверить и провел собственное небольшое исследование. Посты в соцсетях показали, что, вопреки результатам, полученным учеными, женщины чаще мужчин говорят на «мужские» темы: об автоштрафах, футболе, политике и даже компьютерных играх. Остальное... читайте сами.