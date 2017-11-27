Ученые выяснили, о чем говорят мужчины и женщины в соцсетях
Группа исследователей Университета Пенсильвании проанализировала 75 000 аккаунтов в соцсетях и выяснила, о чем говорят на своих страничках мужчины и женщины. Исходя из более чем 700 млн слов, фраз и тем, ученые построили компьютерные модели. Результаты разбили по темам и частоте упоминаний тегов и опубликовали в журнале PLoS One.
AdMe.ru решил проверить и провел собственное небольшое исследование. Посты в соцсетях показали, что, вопреки результатам, полученным учеными, женщины чаще мужчин говорят на «мужские» темы: об автоштрафах, футболе, политике и даже компьютерных играх. Остальное... читайте сами.
О чем говорят женщины
#спорт #фитнес #похудеть
- Каждый день я говорю себе: «С завтрашнего дня я начну заниматься собой!» Но на следующий день я понимаю, что в 6 утра я не готова вставать!
- Когда не получается уснуть долгое время, говорю себе: «Если сейчас не уснешь, пойдешь качать пресс!» Засыпаю мгновенно!
#влюблена #люблю #муж #парень
- Построили с мужем семейную жизнь на слабо. В порыве ссоры он крикнул: «А слабо тебе пойти со мной на свидание?» Потом я разоралась: «А слабо меня в жены позвать?» Потом чуть ли не хором крикнули: «А слабо дочку родить?» Вот так и живем, счастливы.
- У мужа сейчас спрашиваю: что такое любовь? Он мне пишет: «Это когда у нее на губе с одной стороны майонез, а с другой шоколад. А она тебе говорит, что ест только овощи. Потому что диета. А ты ей веришь. Потому что любовь».
#ребенок #очаровательный #дети
- «Мечты должны сбываться», — подумала я и полезла в 9 вечера кататься с ребенком на горке-трубе. Итог: разбитая коленка, дырища на кожаных легинсах, сорванный голос и два счастливых ребенка.
- Дети продвинутые нынче. Пишу сыну-первокласснику расписку о том, что занимаю у него 2 000 рублей и обязуюсь вернуть через неделю. Думаю, может, заставить его написать расписку, чтобы не бросал меня в старости?
- Иногда мне хочется детей, доченьку-кроху. В этот момент я открываю сайт детского магазина и набираю в «корзину» коляску, кроватку, памперсы, распашонки, конверт на выписку, манеж, ходунки и все мелочи... — смотрю на сумму, и желание отпадает сразу!
- В автобус заходит женщина с маленькой девочкой. Малышка села, поправила платьице и заявила: «Кучер, трогай, нам пора на бал!» Мама покраснела, а остальные пассажиры чуть не попадали на пол со смеху, когда водитель ответил: «Да, моя королева!»
#семья #друзья #мама #родители
- Обожаю расчеты моих родителей:
— Во сколько у тебя самолет?
— В 11:30.
— Сколько тебе ехать до аэропорта?
— Полчаса.
— Сейчас 6 — это через час тебе уже выезжать!
#шоколад #шопинг #ногти #подруги
- А вы любите ходить по магазинам? У вас тоже так: когда денег нет — все нравится; когда деньги есть — ничего не хочется?
- Не, ну это вообще нормально?! Подруга хочет отмечать девичник в сауне. Через неделю. В сауне через неделю, понимаете? Как я успею похудеть за неделю, а?!
Пока ребенок рос, щеколда на двери в ванную перекручивалась все выше.
О чем говорят мужчины
#работа #правительство #платежи #налоги
- В детстве боялся стать женщиной, потому что надо рожать. Сейчас хотел бы стать женщиной, потому что можно пойти в декретный отпуск и не работать 3 года.
- С возрастом начинаешь понимать, что ради денежек можно и на работку раненько встать. Даже в воскресеньице...
- Пойду домой. Сегодня дома никого нет. Я не могу это пропустить.
#онлайн #игра #xbox #жизнь
- В нашей семье появилась новая валюта — дополнительное время для игры в Minecraft.
- Чувствую себя сапером, когда пытаюсь сделать так, чтобы сломанная зарядка заряжала. Одно неверное движение — и провод отойдет и перестанет заряжать.
#битва #победа #спорт #зож
- Я наконец понял, зачем мы постоянно заглядываем в холодильник! Мы не ожидаем, что там появится что-то новое. Мы заглядываем туда с разной степенью голода. Варенье с хлебом мы бы не съели, открывая в первый раз, а вот в четвертый — почему бы и нет?
#мояжена #моядевушка #youtube #бриться
- Знаете, как я спалился, что у меня появилась девушка? Я в тот же день убрал в комнате.
- Гуляли с девушкой, говорили о разном. Веселились. Вдруг внезапно она изменилась в лице. Резко стала серьезной и почти злой. Нет, вы не угадали. Она увидела девушку, у которой такое же пальто, как у нее...
#сезон #команда #игра #продули
- Несколько старичков играли в футбол во дворе. Один переборщил с силушкой богатырской, и через секунду донесся звук разбитого стекла и мат. «Ходу, братцы!» — и все дружненько убежали.
- Интересно, если платить нашим футболистам деньги только за победу над соперником, то они начнут всех рвать или умрут от нищеты?
#правительство #страна #свобода #правда
- Правительство у нас хорошее, нам с погодой не повезло.
- Очень много людей пропадают без вести во время перехода от слов к делу.
#бесит #дураки #прекратить
- Считаю, что самый страшный грех — это поддаться скуке. Ведь если человеку не скучно, то он просто не обращает внимания на сплошные недостатки этого мира, наслаждаясь всем хорошим, что тут есть.
- Сезон «не хочу снимать перчатку, чтобы здороваться» официально объявляется открытым!
Бесит халатность дорожных служб.