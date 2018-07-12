Новый бьюти-тренд ополчил против себя тысячи людей и разделил пользователей интернета на два лагеря
Нам Во, известный нью-йоркский визажист, не так давно поделилась со своими подписчиками и любителями глянца ценным советом, как лучше получаться на фото. Суть его заключается в следующем: при позировании для портрета необходимо слегка натягивать кожу на висках, как бы придерживая голову одной или двумя руками. Рекомендация достаточно простая, а преимуществ у нее немало: скулы выглядят более очерченными, брови — приподнятыми, лицо — подтянутым. Однако реакция некоторых интернет-пользователей оказалась весьма неожиданной.
AdMe.ru решил узнать подробности этой истории и поделиться ими с вами. Посмотрите, чем иногда оборачиваются креатив и богатая фантазия.
Снимки с такими ракурсами несложно найти в аккаунтах знаменитостей
И сама Нам наглядно демонстрирует выгодное, по ее мнению, позирование
Неудивительно, что рядовые пользователи восприняли данный совет как руководство к действию
И в соцсетях начало появляться все больше гламурных снимков «в тренде»
Следует отметить, что с легкой руки визажиста данная поза получила название «поза мигрени» (migraine pose). Судя по всему, Нам опиралась на собственные представления о том, как должен выглядеть человек, страдающий от подобного недуга
Вскоре немало пользователей сети решили просветить окружающих и рассказать о реальном положении дел. А точнее о том, как на самом деле выглядят люди, страдающие мигренью
«Как вам моя „поза мигрени“?»
Мигрень — это 3-е по распространенности заболевание в мире. Она является одним из самых труднопереносимых неврологических недугов и зачастую характеризуется сильной пульсирующей болью с одной стороны головы
Она может вызывать осложнения, например в виде эпилептических приступов и мигренозных инсультов
«Реальная „поза мигрени“ включает в себя темную комнату, изоляцию от семьи и друзей, пакеты со льдом, рвоту, чувствительность к свету, запахам, прикосновениям и звукам, головокружение, проблемы с речью»
«2 года непрекращающихся мигреней... Мне пришлось бросить школу, я перепробовала более 30 разновидностей медикаментов и оказывалась в больнице огромное количество раз»
«Я каждый день борюсь за то, чтобы чувствовать себя нормально — без боли»
«Суровая реальность жизни с хронической мигренью — с участием всевозможных лекарств, которые я принимаю от этого непрерывно сопровождающего меня заболевания»
«Это настолько мучительная боль, что порой хочется, чтобы тебе просто удалили глаз и/или голову»
«Я бы не пожелала такой боли своему худшему врагу»
«Я мучилась каждый день в течение 10 лет без перерыва... Люди теряют работу, семью, друзей и свою жизнь из-за этой болезни. Да, многие совершают самоубийство»
Такие посты в прямом смысле слова продемонстрировали истинное лицо мигрени и показали, что чувствует человек, постоянно борющийся с этим заболеванием
Нам Во на своей странице в Instagram принесла извинения, пояснив, что не намеревалась никого обидеть. Девушка была очень тронута историями, которыми с ней поделились пользователи сети
Тем не менее за все время обсуждений в интернете уже появилось немало пародий на трендовые снимки
А как вы относитесь к подобным акциям, трендам и шумихе вокруг них? Как думаете, от нее выигрывают только противники или недальновидные создатели тоже остаются в плюсе?
Фото на превью gigihadid / instagram, herfoggymind / instagram