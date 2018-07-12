Новый бьюти-тренд ополчил против себя тысячи людей и разделил пользователей интернета на два лагеря

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Нам Во, известный нью-йоркский визажист, не так давно поделилась со своими подписчиками и любителями глянца ценным советом, как лучше получаться на фото. Суть его заключается в следующем: при позировании для портрета необходимо слегка натягивать кожу на висках, как бы придерживая голову одной или двумя руками. Рекомендация достаточно простая, а преимуществ у нее немало: скулы выглядят более очерченными, брови — приподнятыми, лицо — подтянутым. Однако реакция некоторых интернет-пользователей оказалась весьма неожиданной.

AdMe.ru решил узнать подробности этой истории и поделиться ими с вами. Посмотрите, чем иногда оборачиваются креатив и богатая фантазия.

Снимки с такими ракурсами несложно найти в аккаунтах знаменитостей

И сама Нам наглядно демонстрирует выгодное, по ее мнению, позирование

Неудивительно, что рядовые пользователи восприняли данный совет как руководство к действию

И в соцсетях начало появляться все больше гламурных снимков «в тренде»

Следует отметить, что с легкой руки визажиста данная поза получила название «поза мигрени» (migraine pose). Судя по всему, Нам опиралась на собственные представления о том, как должен выглядеть человек, страдающий от подобного недуга

Вскоре немало пользователей сети решили просветить окружающих и рассказать о реальном положении дел. А точнее о том, как на самом деле выглядят люди, страдающие мигренью

«Как вам моя „поза мигрени“?»

Мигрень — это 3-е по распространенности заболевание в мире. Она является одним из самых труднопереносимых неврологических недугов и зачастую характеризуется сильной пульсирующей болью с одной стороны головы

Она может вызывать осложнения, например в виде эпилептических приступов и мигренозных инсультов

«Реальная „поза мигрени“ включает в себя темную комнату, изоляцию от семьи и друзей, пакеты со льдом, рвоту, чувствительность к свету, запахам, прикосновениям и звукам, головокружение, проблемы с речью»

«2 года непрекращающихся мигреней... Мне пришлось бросить школу, я перепробовала более 30 разновидностей медикаментов и оказывалась в больнице огромное количество раз»

«Я каждый день борюсь за то, чтобы чувствовать себя нормально — без боли»

«Суровая реальность жизни с хронической мигренью — с участием всевозможных лекарств, которые я принимаю от этого непрерывно сопровождающего меня заболевания»

«Это настолько мучительная боль, что порой хочется, чтобы тебе просто удалили глаз и/или голову»

«Я бы не пожелала такой боли своему худшему врагу»

«Я мучилась каждый день в течение 10 лет без перерыва... Люди теряют работу, семью, друзей и свою жизнь из-за этой болезни. Да, многие совершают самоубийство»

Такие посты в прямом смысле слова продемонстрировали истинное лицо мигрени и показали, что чувствует человек, постоянно борющийся с этим заболеванием

Нам Во на своей странице в Instagram принесла извинения, пояснив, что не намеревалась никого обидеть. Девушка была очень тронута историями, которыми с ней поделились пользователи сети

Тем не менее за все время обсуждений в интернете уже появилось немало пародий на трендовые снимки