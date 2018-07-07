20 примеров наружной рекламы, которая выходит за рамки разумного

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Наружная реклама дает огромный простор для творчества. Тут вам и билборды, которые видно издалека, и просто небольшие вывески, от которых взгляд не оторвать. В общем, смотришь и поражаешься фантазии рекламных агентств. В нашей статье вы увидите и гигантские вкусняшки, и рекламу, смысл которой откроется только вблизи. Но зачем мы вам рассказываем? Смотрите скорее нашу статью.

AdMe.ru приготовил для вас 20 крутейших вариантов, от просмотра которых вам точно захочется что-нибудь купить, так что будьте аккуратны.

Реклама холодного чая, которая мастерски использует рекламный столб

Макдоналдс использует свет как имитацию картофеля фри

А тут банановый хлеб, который нарезают вместе с билбордом

Супермягкость от «Ариель»

И еще немного «Ариель»

Наружная социальная реклама против использования сломанных оросителей для полива травы

Просто и со вкусом

Вот такой жираф приглашает в английский зоопарк ChesterZoo

Рекламный щит компании, помогающей бросить курить

Игривая реклама от Axe

Предупреждающая социальная реклама от Австралийского онкологического центра

«Отдохни от солнца»

Мини-реклама smart-автомобилей

Необычная реклама барной мебели

Потрясающая реклама авиалиний

IKEA знает толк в привлечении внимания

Coca-Cola, такая Coca-Cola

Реклама пива Henken выглядит немного пугающе

Жаль, так в жизни нельзя сделать с сумочкой

Мимо этой рекламы будешь проходить очень аккуратно

Эх, повезло птичкам

А какая реклама впечатлила вас больше всего?