20 примеров наружной рекламы, которая выходит за рамки разумного
Наружная реклама дает огромный простор для творчества. Тут вам и билборды, которые видно издалека, и просто небольшие вывески, от которых взгляд не оторвать. В общем, смотришь и поражаешься фантазии рекламных агентств. В нашей статье вы увидите и гигантские вкусняшки, и рекламу, смысл которой откроется только вблизи. Но зачем мы вам рассказываем? Смотрите скорее нашу статью.
AdMe.ru приготовил для вас 20 крутейших вариантов, от просмотра которых вам точно захочется что-нибудь купить, так что будьте аккуратны.
Реклама холодного чая, которая мастерски использует рекламный столб
Макдоналдс использует свет как имитацию картофеля фри
А тут банановый хлеб, который нарезают вместе с билбордом
Супермягкость от «Ариель»
И еще немного «Ариель»
Наружная социальная реклама против использования сломанных оросителей для полива травы
Просто и со вкусом
Вот такой жираф приглашает в английский зоопарк ChesterZoo
Рекламный щит компании, помогающей бросить курить
Игривая реклама от Axe
Предупреждающая социальная реклама от Австралийского онкологического центра
«Отдохни от солнца»
Мини-реклама smart-автомобилей
Необычная реклама барной мебели
Потрясающая реклама авиалиний
IKEA знает толк в привлечении внимания
Coca-Cola, такая Coca-Cola
Реклама пива Henken выглядит немного пугающе
Жаль, так в жизни нельзя сделать с сумочкой
Мимо этой рекламы будешь проходить очень аккуратно
Эх, повезло птичкам
А какая реклама впечатлила вас больше всего?
Фото на превью moonpies4everyone / reddit