20 примеров наружной рекламы, которая выходит за рамки разумного

Наружная реклама дает огромный простор для творчества. Тут вам и билборды, которые видно издалека, и просто небольшие вывески, от которых взгляд не оторвать. В общем, смотришь и поражаешься фантазии рекламных агентств. В нашей статье вы увидите и гигантские вкусняшки, и рекламу, смысл которой откроется только вблизи. Но зачем мы вам рассказываем? Смотрите скорее нашу статью.

AdMe.ru приготовил для вас 20 крутейших вариантов, от просмотра которых вам точно захочется что-нибудь купить, так что будьте аккуратны.

Реклама холодного чая, которая мастерски использует рекламный столб

Макдоналдс использует свет как имитацию картофеля фри

А тут банановый хлеб, который нарезают вместе с билбордом

Супермягкость от «Ариель»

© pg  

И еще немного «Ариель»

© pg  

Наружная социальная реклама против использования сломанных оросителей для полива травы

Просто и со вкусом

Вот такой жираф приглашает в английский зоопарк ChesterZoo

Рекламный щит компании, помогающей бросить курить

Игривая реклама от Axe

Предупреждающая социальная реклама от Австралийского онкологического центра

«Отдохни от солнца»

Мини-реклама smart-автомобилей

Необычная реклама барной мебели

Потрясающая реклама авиалиний

IKEA знает толк в привлечении внимания

Coca-Cola, такая Coca-Cola

Реклама пива Henken выглядит немного пугающе

Жаль, так в жизни нельзя сделать с сумочкой

Мимо этой рекламы будешь проходить очень аккуратно

Эх, повезло птичкам

А какая реклама впечатлила вас больше всего?

Фото на превью moonpies4everyone / reddit

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