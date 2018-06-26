Никто не решит проблему лучше, чем это делают люди с непревзойденным чувством юмора и смекалкой

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Среди нас определенно живут настоящие гении. Они со смекалкой подходят к жизненным проблемам, с которыми, казалось бы, уже стоит смириться и опустить руки. В результате получаются настоящие шедевры человеческой находчивости, от которых хоть стой хоть падай.

Вот 20 изобретений, которыми AdMe.ru хочет еще раз напомнить: в любой ситуации можно найти выход, если очень постараться.

20. Соседи нашли применение ямам на дороге

19. Когда решили посмотреть матч всем двором, но под рукой нет экрана

18. Вооружена и очень опасна

17. Пляжный манеж для ребенка своими руками

16. «Подруга нашла еще одно применение моей установке для майнинга биткойнов»

15. Чемодан, который точно не потеряется

14. «Уже на работе понял, что забыл взять вилку, но не растерялся»

13. Когда ну очень лень постоянно подкидывать дрова в костер

12. Безопасность превыше всего, даже если потерял каску

11. Когда ты рокер снаружи и заботливый папа в душе

10. Когда серьезный разговор застал врасплох

9. Модные сланцы из переработанных материалов

8. Средневековый тренажер для ног

7. «Папа прислал фотографию своего нового бассейна. Оказалось, это наша старая машина»

6. Настоящий баскетболист отдаст последние штаны за игру

5. Если компьютер сломался, его можно «оживить» с помощью рыбок

4. «На крышке сломалась пластмассовая ручка. Попросила парня придумать что-нибудь»

3. «Взрослая жизнь не смогла победить во мне маленького инженера»

2. «Начальник сказал, что у моей коллеги слишком длинные волосы»

1. Когда не нашел мойку нужного размера и решил проявить фантазию

А у вас получалось находить оригинальные решения бытовых проблем?