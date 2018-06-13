Нелепые и странные совпадения, которые оставляют больше вопросов, чем ответов

В нашем мире порой происходят настолько удивительные вещи, что невольно задаешься вопросом: «Это удивительное совпадение или матрица дала сбой?» В автобусе порой можно встретить своего двойника, в аэропорту обнаружить парня с такой же стрижкой, а в сухой траве разглядеть очератания кота. Главное, успеть сфотографировать этот момент, а иначе кто вам поверит?

Вы в AdMe.ru собрали забавные совпадения, которые могут случиться с каждым. Стоит только приглядеться.

Оно смотрело на меня из камеры хранения

Отличный принт

«Моя дочь увидела рекламу фильма и воскликнула: „Они же совсем как мы!“»

Когда кафель и коврик — единое целое

Впервые этикетка не обманула

Тень похожа на пиратскую повязку на глаз

Говорят, у каждого из нас в этом мире есть двойник. Кажется, этот мужчина его нашел

«Незнакомка сказала, что у нас одинаковые прически, и попросила сфотографироваться»

«Моя сестра завела кошку. Только посмотрите на них!»

Когда удачно присел возле телевизора

А вы видели кентавров наоборот?

Воистину лошадиная грива

— Кеша, я твой отец!

— Нет!!!

С попугаями в этом мире явно что-то не то

В черных котах все же есть нечто странное

Единственный в мире малыш-песопес

А какие забавные совпадения вы встречали в своей жизни? Делитесь вашими находками в комментариях.

Фото на превью Pandalkash / pikabu

16 На склад!
3 Комментарии

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!