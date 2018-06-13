Нелепые и странные совпадения, которые оставляют больше вопросов, чем ответов

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В нашем мире порой происходят настолько удивительные вещи, что невольно задаешься вопросом: «Это удивительное совпадение или матрица дала сбой?» В автобусе порой можно встретить своего двойника, в аэропорту обнаружить парня с такой же стрижкой, а в сухой траве разглядеть очератания кота. Главное, успеть сфотографировать этот момент, а иначе кто вам поверит?

Вы в AdMe.ru собрали забавные совпадения, которые могут случиться с каждым. Стоит только приглядеться.

Оно смотрело на меня из камеры хранения

Отличный принт

«Моя дочь увидела рекламу фильма и воскликнула: „Они же совсем как мы!“»

Когда кафель и коврик — единое целое

Впервые этикетка не обманула

Тень похожа на пиратскую повязку на глаз

Говорят, у каждого из нас в этом мире есть двойник. Кажется, этот мужчина его нашел

«Незнакомка сказала, что у нас одинаковые прически, и попросила сфотографироваться»

«Моя сестра завела кошку. Только посмотрите на них!»

Когда удачно присел возле телевизора

А вы видели кентавров наоборот?

Воистину лошадиная грива

— Кеша, я твой отец! — Нет!!!

С попугаями в этом мире явно что-то не то

В черных котах все же есть нечто странное

Единственный в мире малыш-песопес

А какие забавные совпадения вы встречали в своей жизни? Делитесь вашими находками в комментариях.