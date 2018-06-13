Нелепые и странные совпадения, которые оставляют больше вопросов, чем ответов
В нашем мире порой происходят настолько удивительные вещи, что невольно задаешься вопросом: «Это удивительное совпадение или матрица дала сбой?» В автобусе порой можно встретить своего двойника, в аэропорту обнаружить парня с такой же стрижкой, а в сухой траве разглядеть очератания кота. Главное, успеть сфотографировать этот момент, а иначе кто вам поверит?
Вы в AdMe.ru собрали забавные совпадения, которые могут случиться с каждым. Стоит только приглядеться.
Оно смотрело на меня из камеры хранения
Отличный принт
«Моя дочь увидела рекламу фильма и воскликнула: „Они же совсем как мы!“»
Когда кафель и коврик — единое целое
Впервые этикетка не обманула
Тень похожа на пиратскую повязку на глаз
Говорят, у каждого из нас в этом мире есть двойник. Кажется, этот мужчина его нашел
«Незнакомка сказала, что у нас одинаковые прически, и попросила сфотографироваться»
«Моя сестра завела кошку. Только посмотрите на них!»
Когда удачно присел возле телевизора
А вы видели кентавров наоборот?
Воистину лошадиная грива
— Кеша, я твой отец!
— Нет!!!
С попугаями в этом мире явно что-то не то
В черных котах все же есть нечто странное
Единственный в мире малыш-песопес
А какие забавные совпадения вы встречали в своей жизни? Делитесь вашими находками в комментариях.
Фото на превью Pandalkash / pikabu