В поступках некоторых людей крайне тяжело уследить логику, но вы всегда можете попытаться
Весь мир живет по определенным правилам и нормам, которые кое-кому кажутся невероятно скучными. Эти большие оригиналы пускаются во все тяжкие, чтобы все сделать по-своему, удивить, противопоставить, разбомбить логику на мелкие кусочки. И наверняка считают свои действия абсолютно нормальными.
AdMe.ru собрал для вас 20+ ярких примеров того, что некоторым людям просто не свойственно мыслить заурядно.
Когда захотелось «впихнуть невпихуемое»
Либо водоросли вышли из-под контроля, либо это больше не бассейн
Можно ли состарить новый автомобиль в одно мгновение? Раз плюнуть
А это вообще гастрономическая чертовщина какая-то
— Сделайте мне какую-нибудь веселую прическу.
— Ни слова больше!
А вдруг кто-то угонит велотренажер
У инженеров свое видение, порой весьма неожиданное
Ох уж эти современные технологии, не уследишь за ними
Оказывается, сланцы можно носить и так
Типичный водопроводный кран в Италии
«Так мой брат хранит диски для PlayStation»
Скворечник от любителя использовать вторичное сырье
А вдруг на педалборде можно играть, а гитару переключать ногой?
Погоди, только телефон зарядится, и сразу пойдем
Этот пробник собаки еще и вкусный
Сладкоежкам это фото может причинить боль
Не пропадать же такому солнечному дню
Очевидно, так вешают рубашки в параллельной вселенной
Когда очень любишь кетчуп
После того как девушку попросили перестать говорить по телефону, она начала фотографировать свои ноги на окне
Не только красиво, но и удобно
В современном мире технологии буквально повсюду
«Носочная философия моей девушки не имеет никакого отношения к обычной жизни»
«Женщина в этом авто накричала на меня за то, что я занял освободившееся место после того, как ждал 5 минут, пока это сделает она. Я вышел из магазина через 20 минут, а она все еще стояла там»
Так кто же эти люди, которые смело идут против привычного порядка вещей и делают все наоборот? Гении или чудаки? Как вы считаете?
Фото на превью Leone_Vu / twitter