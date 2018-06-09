В поступках некоторых людей крайне тяжело уследить логику, но вы всегда можете попытаться

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Весь мир живет по определенным правилам и нормам, которые кое-кому кажутся невероятно скучными. Эти большие оригиналы пускаются во все тяжкие, чтобы все сделать по-своему, удивить, противопоставить, разбомбить логику на мелкие кусочки. И наверняка считают свои действия абсолютно нормальными.

AdMe.ru собрал для вас 20+ ярких примеров того, что некоторым людям просто не свойственно мыслить заурядно.

Когда захотелось «впихнуть невпихуемое»

Либо водоросли вышли из-под контроля, либо это больше не бассейн

Можно ли состарить новый автомобиль в одно мгновение? Раз плюнуть

А это вообще гастрономическая чертовщина какая-то

— Сделайте мне какую-нибудь веселую прическу. — Ни слова больше!

А вдруг кто-то угонит велотренажер

У инженеров свое видение, порой весьма неожиданное

Ох уж эти современные технологии, не уследишь за ними

Оказывается, сланцы можно носить и так

Типичный водопроводный кран в Италии

«Так мой брат хранит диски для PlayStation»

Скворечник от любителя использовать вторичное сырье

А вдруг на педалборде можно играть, а гитару переключать ногой?

Погоди, только телефон зарядится, и сразу пойдем

Этот пробник собаки еще и вкусный

Сладкоежкам это фото может причинить боль

Не пропадать же такому солнечному дню

Очевидно, так вешают рубашки в параллельной вселенной

Когда очень любишь кетчуп

После того как девушку попросили перестать говорить по телефону, она начала фотографировать свои ноги на окне

Не только красиво, но и удобно

В современном мире технологии буквально повсюду

«Носочная философия моей девушки не имеет никакого отношения к обычной жизни»

«Женщина в этом авто накричала на меня за то, что я занял освободившееся место после того, как ждал 5 минут, пока это сделает она. Я вышел из магазина через 20 минут, а она все еще стояла там»

Так кто же эти люди, которые смело идут против привычного порядка вещей и делают все наоборот? Гении или чудаки? Как вы считаете?