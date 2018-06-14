Некоторые люди не опускают руки даже в самой проигрышной ситуации, и у них есть чему поучиться

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Мы часто жалуемся на проблемы. Но иногда люди идут наперекор логике и здравому смыслу и решают их в 2 счета, правда, довольно своеобразно. Затопило дорожку к озеру? Можно прогуляться по воде. Есть только одна машина для того, чтобы переехать в новый дом? Загрузим все вещи на нее. У таких людей хочется научиться способности не отчаиваться и видеть в жизни только веселые стороны.

AdMe.ru подобрал 23 фото, на которых запечатлена вся сила духа людей, столкнувшихся с проблемой и без всяких колебаний решивших ее доступным им способом.

Когда в последнем поезде уже нет свободных мест

Даже если у тебя очень скромное портфолио, не стоит отчаиваться

«Создатель рекламных вывесок. Лучшие цены в Шотландии».

Когда вышел прогуляться к озеру после сильного дождя

«Ненавижу философию. Вот мой конспект после 8-часовой скучной лекции»

Вероятно, нужно было обязательно переехать за один прием

Празднование начала лета

«В дерево моего соседа попала молния, но он не унывает!»

Чем еще заняться на матче?

«Глупый вопрос: как долго идет бейсбольный матч?»

После урагана в Америке

«Они это часто повторяли, но в выпускном альбоме получилось особенно хорошо»

«Мы не родственники».

Шкодливые питомцы еще не повод прощаться с обувью

«Моя собака его погрызла».

Когда нет баскетбольной площадки

Не стоит переживать

Когда твоя прическа слишком крута для выпускной шляпы

Когда не хватило денег на электровелосипед

Когда ищешь любые способы заработка

«Пожалуйста, верните мне эту купюру. Я очень бедный».

Когда сломалась подставка для телефона, но GPS-навигация все равно нужна

Ничто не может помешать стройке

Когда выходишь работать и в дождь, и в ветер

Зачем их распутывать, если потом все равно спутаются?

Он был уверен, что сможет

Повредилось покрытие? Не беда!

Бонус: «Из-за бунтов заправки в Бразилии стоят без бензина. Поэтому сегодня моему соседу доставили пиццу вот так»

А вам в последнее время встречались люди, которые любыми способами решали проблему без всякого проблеска отчаяния?