Наша жизнь была бы просто невыносимой без друзей, и тому есть исчерпывающие доказательства

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Помните, как в детстве было легко завести друзей? Нужно было всего-то выйти на детскую площадку, начать с кем-нибудь непринужденный разговор, потом попрыгать по лужам или поковыряться в грязи, и — вуаля — каким-то магическим образом вы теперь не разлей вода. Во взрослой жизни это, к сожалению, работает не совсем так, оттого и каждый имеющийся друг на вес золота.

AdMe.ru собрал 19 человек, которые познали все прелести настоящей дружбы.

1. Поддержка 24/7, а не только в трудную минуту

2. Если ваш друг не становится на карачки в поисках удачного ракурса, то, может, он вам и не друг вовсе?

3. «Вчера мой лучший друг женился, а наш общий лучший друг был его свидетелем»

4. «У меня не было денег на шопинг, и мои подружки помогли мне с покупкой одежды и еды. Люблю их»

5. «Мне было грустно, и мой кент предложил рвануть с ним в Нью-Йорк, вот мы и рванули»

6. Найдите себе компанию, в которой каждый пойдет на все, лишь бы у вас получился убойный кадр

7. «Инструкция, как выиграть в войне пранков: мой друг протащил на благотворительный аукцион, на котором я присутствовал, мой отвратительный портрет и продал его за 200 баксов»

8. «Несколько дней назад я пожертвовал почку, и приятель решил сделать мне торт по этому случаю»

«Аа-а, они забрали мою чертову почку».

9. «Лучший друг заехал за мной, угостил мороженкой, а потом устроил настоящий фотосет»

10. Непременно разошлите это всем в своей компании

11. «До моей лучшей подруги можно добраться только на самолете, а я боюсь летать. Но я готова преодолеть по воздуху триллион километров, лишь бы повидаться с ней»

12. Вы все еще не верите в дружбу между мужчиной и женщиной?

«Джеффри пришел ко мне в 2 часа ночи, потому что я нуждалась в обнимашках».

13. Выиграть братана в «колонизаторах» — бесценно

14. Дружба — она ведь у всех разная

15. «Моя лучшая подруга и я в период популярности „Сумерек“... да, наша дружба повидала всякого»

16. «Каждый год мой парень и его друзья отмечают „небритябрь“ тематической фотографией»

17. «Мы организовали похороны нашему другу, у которого появилась девушка»

«Покойся с миром, павший солдат».

18. «Однажды я пошла на свидание с парнем, с которым познакомилась в сети. Во время свидания я оглянулась и увидела своих лучших друзей в париках. Я начала смеяться и все никак не могла остановиться. Наверное, именно по этой причине второго свидания у нас не было»

«Под прикрытием на свидании Меган. Пока нас не обнаружили».

19. Принимайте друзей такими, какие они есть, и вам воздастся

Каким одним словом вы могли бы описать своего лучшего друга / подругу?