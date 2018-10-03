26 учителей, которые настолько круты, что мы бы дали им премию

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Мало кто из учителей может похвастаться абсолютным авторитетом в классе и интересом учеников к преподаваемому предмету. Впрочем, некоторые представители этой профессии изящно вышли из положения, потому что предпочли действовать нестандартными методами, чтобы завоевать любовь воспитанников.

Мы в AdMe.ru нашли настоящих профессионалов своего дела, которые уж точно знают, чем заинтересовать детей. А в конце статьи вы найдете бонус — письмо от учителя, адресованное родителям (и мы можем спорить, что никто из ваших педагогов подобного не говорил).

1. «Уолтер Уайт был учителем с низкой зарплатой и плохой страховкой»

2. Преподаватель, который действительно любит свою работу

3. Шалость удалась

«Приведите пример опасной ситуации». «Вот она».

4. Учитель проводит тест, как долго сможет крутить мяч на ручке

5. Отличная реакция

6. «Сегодня был день памяти в моей старой школе»

«Носороги — это единороги, которые потеряли форму. Переубедите меня».

7. «Иногда мои ученики теряют карандаши»

8. «Это был самый клевый учитель, которого я знал. Но он ушел на пенсию»

9. «Наш учитель каждую неделю показывает новые мемы. Этот пока лучший»

«Декларация независимости».

10. 3-й класс учится округлять числа

11. «Год будет классным, если уж сам мистер Андерсон заявился в школу в своем новом костюме»

12. Лиза, в школу!

13. «Обычный урок математики с мистером Андерсоном»

14. «Вот такую странную конструкцию сделал мой учитель из своих колонок»

15. «Оделся как Индиана Джонс в день, когда все фотографировались для школьного альбома. Я — учитель»

16. «Люблю рисовать, а моя классная комната — это студия. Детям нравится»

17. Эти парни подрались прямо в школе. В качестве наказания учитель заставил их целый час держать друг друга за руку

18. «У нас был очень крутой заместитель учителя»

19. Учитель рисует карту мира по памяти

20. Студент привел в класс собаку, чтобы спасти ее от урагана. Преподаватель был не против

21. В Хеллоуин у Дэдпула очень странная работа

«Чертим поэтажный план».

22. «Наш учитель информатики всегда так делает, когда ему нужно посмотреть в твой экран»

23. «Пошел к учителю за помощью и нашел это»

24. «Вот как сфоткались для школьного альбома наши учителя»

25. «Стол нашего учителя — это аквариум»

Бонус: письмо родителям выпускников

А ваши учителя проделывали что-то подобное?