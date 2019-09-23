На Reddit поделились историями о том, как нелепо люди могут использовать бытовые предметы

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Есть мнение, что на ошибках учатся. Но, как показывает практика, обучение может продолжаться очень долго. Вот, например, пользователи Reddit стали свидетелями ситуаций, когда люди совершенно неправильно обращались с повседневными вещами. Для героев их историй нормально готовить стейк на утюге и пылесосить газон после его стрижки.

Авторы AdMe.ru знатно посмеялись над комментариями и хотят разделить с вами порцию хорошего настроения. А в конце статьи вас ждет бонус — пример того, как на самом деле нужно использовать вещи не по назначению.

  • На вашей кухне есть кастрюля с антипригарным покрытием и металлическая щетка для посуды? Будьте готовы к тому, что кто-то их обязательно объединит. © yblame

  • Такое редко можно встретить, если вы не строитель, но я видел немало людей, пытающихся вбивать винты молотком. © DarkoEnterprises

  • Ребенок моих друзей решил приготовить бутерброд с сыром на гриле при помощи утюга и дивана. Теперь в диване идеальная дыра в форме утюга. Кстати, ребенку 15 лет. © sourkeychain

  • Мой брат однажды использовал шпатель, чтобы разрезать пирожные. Родители переделывали кухню и оставили инструмент на ведре с краской. Может, он думал, что это прибор для десертов? © Fkn_stress_rxn

  • В студенческом общежитии нам запрещали использовать электроплитки и микроволновки, поэтому одна из девушек, сидя на полу, готовила бекон с помощью плойки для волос. © Hospidallying

  • У нас был сосед по квартире, который часто возвращался домой пьяным и пытался приготовить себе изысканные блюда, что всегда заканчивалось шумом и беспорядком. Чтобы проучить его, я отключил духовку и розетки на кухне, пока его не было. Но этот чудак умудрился приготовить себе стейк в гостиной на нашем утюге в 3 часа ночи. © MarzipanTravolta

  • Мои соседи по комнате использовали капсулы для стиральной машины в посудомоечной. Я мою посуду руками, так что на меня это никак не повлияло. А выяснилось это только потому, что я спросил, почему они оставляют капсулы для стирки на кухне. © Wikrin

  • Использование микроволновки с целью высушить телефон. И это после отмывания его под краном (все произошло 7 лет назад — не думаю, что телефон был водонепроницаемым). Человек, который делал это, отлично учился, но был совсем бестолковым, и это сбивает меня с толку. © olucolucolucoluc

  • Моя подруга была из первого поколения иммигрантов в моей стране, и в доме ее родителей была посудомоечная машина. Но из-за того, что в ее родной стране таких машин никогда не было, они думали, что она просто бесполезное устройство. Поэтому семейство хранило в ней чистые кастрюли и сковородки, как в любом другом шкафу. © ymatak

  • Когда я был ребенком, моя мама чистила ложкой для макарон кошачий лоток. Я думал, что это нормально, потому что других вариантов использования этого прибора я не видел. Однажды, спустя годы после того как наша кошка умерла, я ужинал у подруги и ее мама начала накладывать этой ложкой спагетти. Я испугался и закричал: «Зачем вы накладываете еду кошачьим совком?» Они очень растерялись, а я уже не мог продолжать ужинать. © lyleeleigh

  • Эту историю рассказала мне коллега из отеля, в котором мы работаем. В тот день меня не было на смене. Наши китайские постояльцы пришли на ресепшен, чтобы пожаловаться на сломанную микроволновку. У нас нет микроволновок в номерах, поэтому когда она пришла выяснить, в чем дело, то обнаружила, что они пытались разогреть пиццу... в сейфе. © Limmmao

  • Я застал своего друга протирающим антибактериальной салфеткой KFC курицу, которую мы заказали. На упаковке было написано «с запахом лимона», и он подумал, что это приправа... © Azzahc

  • Моя жена часто использовала ножи для масла как плоские отвертки. Однажды я поймал ее на том, что она работала ложкой для мороженого как молотком. Мы поговорили об этом, и я купил ей инструменты. Теперь она держит старый нож в задней части ящика с инструментами для быстрой замены батареек и наконец-то использует молоток в качестве молотка. © Rhinomeat

  • Моя школьная учительница испанского использовала дисковод как подставку для кофейной чашки. © LoathsomeDeity

  • Брат моей девушки использовал мой нож шеф-повара за $ 125, чтобы покрошить лед. Я устроил сцену и выгнал обоих. Варвары. © phasefournow

  • Однажды я смотрел видео, где женщина использовала дрель. Ничего странного, правда? Но, вместо того чтобы, знаете ли, сверлить, она взяла молоток, вставила сверло в стену и начала бить молотком по задней части дрели. © rxTIMOxr

  • Я проходил практику в небольшом офисе, и инженер (да, он инженер) должен был вынести мусор (пакет с мусором из ведра). Он открыл новый пакет (хотя должен был просто заменить им переполненный старый) и попросил подержать его, пока он будет скидывать весь мусор в новый пакет, вместо того чтобы просто взять старый пакет с мусором и заменить его новым. Было очень неловко... © Cricse

  • Раньше я жил по соседству с одной сумасшедшей старушкой, которая часто пылесосила свой газон после того, как его подстригали. © blasphemicassault

Бонус: 38 примеров полезного использования предметов быта

А у вас есть похожие истории в копилке?

Фото на превью Limmmao / Reddit

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