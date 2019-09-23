На Reddit поделились историями о том, как нелепо люди могут использовать бытовые предметы

У нас был сосед по квартире, который часто возвращался домой пьяным и пытался приготовить себе изысканные блюда, что всегда заканчивалось шумом и беспорядком. Чтобы проучить его, я отключил духовку и розетки на кухне, пока его не было. Но этот чудак умудрился приготовить себе стейк в гостиной на нашем утюге в 3 часа ночи. © MarzipanTravolta

Мои соседи по комнате использовали капсулы для стиральной машины в посудомоечной. Я мою посуду руками, так что на меня это никак не повлияло. А выяснилось это только потому, что я спросил, почему они оставляют капсулы для стирки на кухне. © Wikrin

Использование микроволновки с целью высушить телефон. И это после отмывания его под краном (все произошло 7 лет назад — не думаю, что телефон был водонепроницаемым). Человек, который делал это, отлично учился, но был совсем бестолковым, и это сбивает меня с толку. © olucolucolucoluc

Моя подруга была из первого поколения иммигрантов в моей стране, и в доме ее родителей была посудомоечная машина. Но из-за того, что в ее родной стране таких машин никогда не было, они думали, что она просто бесполезное устройство. Поэтому семейство хранило в ней чистые кастрюли и сковородки, как в любом другом шкафу. © ymatak