На Reddit поделились историями о том, как нелепо люди могут использовать бытовые предметы
Есть мнение, что на ошибках учатся. Но, как показывает практика, обучение может продолжаться очень долго. Вот, например, пользователи Reddit стали свидетелями ситуаций, когда люди совершенно неправильно обращались с повседневными вещами. Для героев их историй нормально готовить стейк на утюге и пылесосить газон после его стрижки.
Авторы AdMe.ru знатно посмеялись над комментариями и хотят разделить с вами порцию хорошего настроения. А в конце статьи вас ждет бонус — пример того, как на самом деле нужно использовать вещи не по назначению.
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На вашей кухне есть кастрюля с антипригарным покрытием и металлическая щетка для посуды? Будьте готовы к тому, что кто-то их обязательно объединит. © yblame
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Такое редко можно встретить, если вы не строитель, но я видел немало людей, пытающихся вбивать винты молотком. © DarkoEnterprises
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Ребенок моих друзей решил приготовить бутерброд с сыром на гриле при помощи утюга и дивана. Теперь в диване идеальная дыра в форме утюга. Кстати, ребенку 15 лет. © sourkeychain
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Мой брат однажды использовал шпатель, чтобы разрезать пирожные. Родители переделывали кухню и оставили инструмент на ведре с краской. Может, он думал, что это прибор для десертов? © Fkn_stress_rxn
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В студенческом общежитии нам запрещали использовать электроплитки и микроволновки, поэтому одна из девушек, сидя на полу, готовила бекон с помощью плойки для волос. © Hospidallying
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У нас был сосед по квартире, который часто возвращался домой пьяным и пытался приготовить себе изысканные блюда, что всегда заканчивалось шумом и беспорядком. Чтобы проучить его, я отключил духовку и розетки на кухне, пока его не было. Но этот чудак умудрился приготовить себе стейк в гостиной на нашем утюге в 3 часа ночи. © MarzipanTravolta
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Мои соседи по комнате использовали капсулы для стиральной машины в посудомоечной. Я мою посуду руками, так что на меня это никак не повлияло. А выяснилось это только потому, что я спросил, почему они оставляют капсулы для стирки на кухне. © Wikrin
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Использование микроволновки с целью высушить телефон. И это после отмывания его под краном (все произошло 7 лет назад — не думаю, что телефон был водонепроницаемым). Человек, который делал это, отлично учился, но был совсем бестолковым, и это сбивает меня с толку. © olucolucolucoluc
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Моя подруга была из первого поколения иммигрантов в моей стране, и в доме ее родителей была посудомоечная машина. Но из-за того, что в ее родной стране таких машин никогда не было, они думали, что она просто бесполезное устройство. Поэтому семейство хранило в ней чистые кастрюли и сковородки, как в любом другом шкафу. © ymatak
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Когда я был ребенком, моя мама чистила ложкой для макарон кошачий лоток. Я думал, что это нормально, потому что других вариантов использования этого прибора я не видел. Однажды, спустя годы после того как наша кошка умерла, я ужинал у подруги и ее мама начала накладывать этой ложкой спагетти. Я испугался и закричал: «Зачем вы накладываете еду кошачьим совком?» Они очень растерялись, а я уже не мог продолжать ужинать. © lyleeleigh
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Эту историю рассказала мне коллега из отеля, в котором мы работаем. В тот день меня не было на смене. Наши китайские постояльцы пришли на ресепшен, чтобы пожаловаться на сломанную микроволновку. У нас нет микроволновок в номерах, поэтому когда она пришла выяснить, в чем дело, то обнаружила, что они пытались разогреть пиццу... в сейфе. © Limmmao
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Я застал своего друга протирающим антибактериальной салфеткой KFC курицу, которую мы заказали. На упаковке было написано «с запахом лимона», и он подумал, что это приправа... © Azzahc
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Моя жена часто использовала ножи для масла как плоские отвертки. Однажды я поймал ее на том, что она работала ложкой для мороженого как молотком. Мы поговорили об этом, и я купил ей инструменты. Теперь она держит старый нож в задней части ящика с инструментами для быстрой замены батареек и наконец-то использует молоток в качестве молотка. © Rhinomeat
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Моя школьная учительница испанского использовала дисковод как подставку для кофейной чашки. © LoathsomeDeity
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Брат моей девушки использовал мой нож шеф-повара за $ 125, чтобы покрошить лед. Я устроил сцену и выгнал обоих. Варвары. © phasefournow
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Однажды я смотрел видео, где женщина использовала дрель. Ничего странного, правда? Но, вместо того чтобы, знаете ли, сверлить, она взяла молоток, вставила сверло в стену и начала бить молотком по задней части дрели. © rxTIMOxr
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Я проходил практику в небольшом офисе, и инженер (да, он инженер) должен был вынести мусор (пакет с мусором из ведра). Он открыл новый пакет (хотя должен был просто заменить им переполненный старый) и попросил подержать его, пока он будет скидывать весь мусор в новый пакет, вместо того чтобы просто взять старый пакет с мусором и заменить его новым. Было очень неловко... © Cricse
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Раньше я жил по соседству с одной сумасшедшей старушкой, которая часто пылесосила свой газон после того, как его подстригали. © blasphemicassault
Бонус: 38 примеров полезного использования предметов быта
А у вас есть похожие истории в копилке?
Фото на превью Limmmao / Reddit