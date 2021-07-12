Мысленный эксперимент, который уже порвал мозг тысячам людей. Возможно, вы будете в их числе
Многие подписываются на профили в твиттере, чтобы прочитать остроумные и злободневные шутки. Но и в этой социальной сети можно найти глубокий контент, который заставляет задуматься. Именно таким и поделился Максим Крылов. Молодой человек предложил своим читателям мысленный эксперимент, который, по его словам, всегда рвет мозг и ему самому.
В AdMe.ru с интересом прочитали текст Крылова. Признаемся, после этих твитов мы начали ценить свою жизнь еще больше.
Поделитесь своими впечатлениями об этих твитах. Нам не терпится обсудить мысленный эксперимент Максима!
Фото на превью makseest_ru / Twitter
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