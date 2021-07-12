Мысленный эксперимент, который уже порвал мозг тысячам людей. Возможно, вы будете в их числе

Многие подписываются на профили в твиттере, чтобы прочитать остроумные и злободневные шутки. Но и в этой социальной сети можно найти глубокий контент, который заставляет задуматься. Именно таким и поделился Максим Крылов. Молодой человек предложил своим читателям мысленный эксперимент, который, по его словам, всегда рвет мозг и ему самому.