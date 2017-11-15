Мы все иногда принимаем дурацкие решения, но эти 22 «везунчика» промахнулись по-настоящему

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Как часто вы произносите фразу «знал бы, где упаду, соломки бы постелил»? Наверное, частенько. К сожалению, немногие из нас прозорливы и способны предугадать последствия своих поступков. Мы в AdMe.ru собрали для вас 22 напоминания о том, что сначала лучше много раз подумать, а потом уже делать. Обязательно досмотрите до конца и, возможно, сможете уберечь себя от опрометчивых решений.

22. «Сделал тату с обезьянкой в 19 лет. Сразу пожалел. Переделал спустя 18 лет»

21. «Это Норма. Взять ее с собой в ванну было плохой идеей»

20. А это не просто сожаление. Это настоящая боль

19. Фотограф сразу же пожалел, что не выключил вспышку

18. Вены на лбу этого чувака красноречивее слов...

17. Купил новый ночник для дочери, чтобы она не боялась спать. Блин...

16. «Оставила 7-летнюю дочь на 10 минут, чтобы приготовить обед. Это было большой ошибкой...»

15. Когда решаешь взять на тусовку два стула, но лучше бы взял зонтик

14. Попытка украсить унитаз провалилась на этапе выбора цвета

13. Все-таки трогать дикобраза было плохой идеей

12. Полосатый ковер на лестнице — моя «лучшая» идея!

11. «Я заплатил за это 50 баксов. Лучше бы сам сделал»

10. «Сохранить газету, вышедшую в день нашей свадьбы, было так себе идеей»

9. То самое чувство, когда жалеешь, что съехал от родителей

8. «Наверное, я зря принес протеиновый коктейль на работу вот так»

7. Не верь глазам своим! Дорожному знаку тоже

6. «Пожалуй, ходить по жаре в старой рваной рубашке не самая моя лучшая идея»

5. «Я два раза ездил в магазин, работал с больной спиной, переделывал крепления, переставлял унитаз, чтобы он не тек, но забыл про дверь. Я идиот»

4. Надо все-таки их предупредить, что идея изначально так себе

3. Настрадался сам — не дай другому

2. «Мой друг развелся с женой. Одно глупое решение за другим»

1. «Мой ребенок решил укоротить себе брови. Когда брови стали слишком коротки, он решил приклеить к бровям волосы с головы. Сразу пожалел»

А вам случалось жалеть о каких-то поступках?