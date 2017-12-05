19 фото, на которых каждый получил на Рождество то, о чем даже не мечтал

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Рождество — время чудес, маленьких и больших. У каждого в сердце найдется самый памятный момент, окутанный теплом зимней сказки. AdMe.ru собрал для вас удивительные фото, в которых вся прелесть рождественских подарков.

19. Когда твой человек дарит подарок, предназначенный только тебе

18. Рождество 1998 года было лучшим из всех

17. «Поделился с братом, что не могу купить дорогие подарки, потому что мне едва хватает на еду. Утром нашел это»

16. «Моя жена неделю держала в секрете пол ребенка. Сегодня я узнал, что у нас будет девочка. Я самый счастливый на свете! Всех с Рождеством!»

15. Непередаваемые ощущения

14. А так выглядят неоправдавшиеся ожидания

13. Когда жена ждет украшение к празднику

12. Когда тебе дарят стейк и в это трудно поверить

11. «Посмотрите на лицо моего отца: он только что получил Xbox на Рождество»

10. Этот пес ждал 8 месяцев, чтобы найти дом

9. «Моя мама сделала свитер для моей кошки на Рождество, и та в восторге»

8. Когда Вселенная прочитала твои мысли

7. Я, конечно, благодарен. Но помоги открыть, а?

6. Да ну, это все мне одному?

5. Парень подарил своей девушке любимую игрушку детства, которую та потеряла

4. От детей не скрыться. Станешь подарком, даже если не хочешь

3. Сюрпризов много не бывает

2. Когда знакомишься с долгожданной внучкой

1. Все-таки гаджеты правят миром

Бонус: кот тоже хотел Playstation на Рождество