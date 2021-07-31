Мы проверили на себе 10 странных советов из интернета и обалдели оттого, что многие из них реально помогают

Все возможности собственного тела мы, казалось бы, должны знать на пятерку. Ведь в этой бренной оболочке мы существуем всю жизнь. Поэтому такие досадные мелочи, как непрекращающаяся икота или чихание, очень раздражают. В интернете можно найти массу рецептов и трюков, которые помогут справиться с этими и другими напастями.

Авторы AdMe.ru героически решили проверить 10 популярных советов на себе. А в качестве бонуса протестировали потешный лайфхак с маятником и фокус, с помощью которого можно обмануть человеческий мозг.

Как избавиться от икоты

Советы. Если вас замучила икота, можно попробовать 2 способа. Первый: вдохните, задержите дыхание, дважды сглотните и выдохните через нос. Второй: сядьте на стул и наклонитесь вперед, мягко надавливая на грудную клетку. Рита: В детстве, едва услышав, что я икаю, мама хватала бутылку воды и чашку. Мне велели сложить руки за спиной, наклониться вперед и в таком глупом положении хлестать воду. Чашку, две, полбутылки, Мировой океан. Никогда этот дедовский метод мне не помогал. А вот схема с дыханием сработала. Я сама удивилась. Правда, пришлось повторить циклов 5 или 6. Но это лучше, чем заливаться водой. Наклон на стуле оказался не трюком, а пшиком. Я просто икала, сидя в дурацкой позе. А муж, зайдя в комнату, спросил, не принести ли мне тазик.

Как чихнуть, когда очень хочешь, но не можешь

Совет. Чтобы чихнуть, нужно посмотреть на яркий свет или выщипнуть волосок из брови. Ксюша: Тестировали вместе с другом. У обоих получилось чихнуть, посмотрев на яркий солнечный свет. Он еще смог чихнуть при выщипывании волоска из брови, но не с первого раза. Возможно, этот хак не работает, если человек регулярно выщипывает себе брови, потому что реакция пропадает.

Как избавиться от ощущения, что у вас заледенели мозги

Совет. Бывает так, что вы съели или выпили что-то холодное и у вас возникло ощущение, что мозг как будто заледенел. Чтобы избавится от это неприятного состояния, надо прижать язык к нёбу. Маша и Дима: Проводила этот опыт на себе и сыне. Решили для эксперимента использовать замерзшее мороженое. Сыну этот трюк помог. А вот я так и не смогла добиться эффекта замороженных мозгов. Застыли только зубы, да губы подмерзли. До содержимого черепной коробки холод дошел лишь частично.

Как выбросить надоедливую песенку из головы

Совет. Если в голове настойчиво крутится какая-то мелодия, не пытайтесь от нее избавиться. Попробуйте просто пожевать жевательную резинку. Рита: Дождавшись, когда в голове в тысячный раз включится «Водил меня Серега на выставку Ван Гога», я сразу потянулась за жвачкой. Для большей надежности взяла 5 подушечек сразу. Песенка зажевала мне мозг, я зажую ее резинкой. Вроде логично, но совсем непрактично. Сидела, жевала и дальше подпевала. Мне лично помогают такие действия: надо просто включить песню, которая оккупировала мозг, послушать ее от начала до конца, пропеться от души и закрыть таким образом гештальт.

Как перестать чихать

Совет. Если нужно остановить чихание, это можно сделать, прижав палец к области над верхней губой. Ксюша: Вызывать чихание мы научились, теперь решили проверить, как от него избавиться. Попробовали прижать палец к области над верхней губой. У друга сработало, у меня не сразу. Меня в школе учительница научила массировать переносицу, когда защекочет в носу, чтобы не чихнуть. И это всегда помогает. Ощущение, как будто чих рассасывается.

Как избавиться от рвотного рефлекса

Совет. Чтобы подавить неприятные позывы во время чистки рта, когда на основание языка что-то давит, достаточно зажать большой палец в кулаке одной из рук. Маша: Мне, например, никогда не удается тщательно поскрести язык во время чистки зубов. А эта процедура рекомендуется стоматологами. Кончик языка я могу почистить щеткой без проблем, но как только начинаю давить на середину или корень, сразу выступают слезы. Так что попробовала этот хак. И он работает. Чистить язык было все равно неприятно, но никаких рвотных позывов не возникало.

Как улучшить видимость в темноте

Совет. Если ночью надо встать, закройте один глаз и включите свет. Когда выключите его, откройте глаз, и вы сможете видеть в темноте. Ксюша: У меня получилось. Глаза словно быстрее адаптировались к темноте, но не более того. В темных комнатах с окнами, через которые попадал какой-то свет с улицы, сразу легче было ориентироваться, но в абсолютной темноте (ванная без окон) все равно ничего не было видно. Я пробовала это 2 раза, после обоих было ощущение, что потом засыпаешь быстрее обычного. И это удобно использовать, когда попадаешь из светлого помещения в темное и нет времени привыкать к другому освещению.

Как сделать более четкой линию подбородка на фотоснимке

Совет. Если у вас двойной подбородок и вы хотите, чтобы на снимке его не было видно или чтобы линия подбородка была более четкой, прижмите язык к нёбу. Маша: Я вот тешила себя мыслью, что у меня двойного подбородка нет. Наивная. Попробовала провернуть этот трюк, но получила совершенно обратный результат. Второй подбородок вырос на глазах, челюсть напряглась и стала визуально больше. Да и сделать это с нормальным выражением лица оказалось сложно. Зато если в процессе съемки сглотнуть, то подбородок как будто уменьшается и шея становится стройнее.

Как справиться с жарой

Совет. Если вам жарко, наложите холодные мокрые компрессы на запястья. Маша: Охлаждающий эффект заметен, но неудобно использовать именно компрессы (полотенце), потому что они сковывают движения. Это навело на мысль, что можно взять обычный напульсник. Во второй раз я намочила напульсник, отжала воду, чтобы ткань была влажной, но не мокрой, а затем положила в морозилку на 10–15 минут. И эффект длился дольше. Вообще такие компрессы помогли мне гораздо больше, чем привычное мокрое полотенце на лбу.

Как улучшить слышимость

Советы. Первый: поскольку правым ухом человек хорошо различает слова, а левым — музыку, это можно использовать в зависимости от ситуации. Второй: чтобы услышать, как кто-то разговаривает рядом с вами в шумной комнате, слегка оттяните створку, закрывающую ушной канал, а затем нажмите на нее. Ксюша: Друг правым ухом лучше различает слова, а левым лучше слышит шумы и музыку. У меня наоборот получилось. Может, это как-то связано с активностью полушарий или каким-то опытом в прошлом? Я 10 лет играла на скрипке, а когда на ней играешь, прислушиваешься всегда левым ухом, чтобы не фальшивить. Возможно, что это как-то влияет на то, что левое ухо становится более чутким. Второй лайфхак сработал у обоих. Немного похоже по ощущениям на изменение четкости звука, когда у тебя сначала заложены уши, а потом их отпускает. Словно какая-то легкая пелена спадает, уходят лишние шумы. Но потом эффект сглаживается и пропадает.

Бонус № 1: как сделать детектор лжи в домашних условиях

Трюк «Волшебный маятник». Сделайте маятник, привязав ключ к нитке. Присвойте «да» движению по часовой стрелке и «нет» — против часовой стрелки. Попросите друга или члена семьи держать маятник и спросите его о чем-нибудь. Отвечать человек должен мысленно. Маятник начнет вращаться либо по часовой стрелке, либо против, в зависимости от ответа. Рита: Узнав «рецепт», я орала, как корень мандрагоры. Сразу было понятно, что это полный бред, но в голове родился план. Мой муж верит во всякие фокусы с маятниками, а недавно он на полдня пропал в магазине и списал все на очереди. Подозвала я его вечером, сказала: «Пойдем проверять трюк с детектором лжи. Ключ будет маятником. Я задам тебе вопрос, а ты мысленно отвечай. При ответе „да“ ключ качнется в одну сторону, „нет“ — в другую». Муж немного побледнел, но пошел. Сели, спрашиваю его: «В понедельник тебя не было кучу времени, потому что в магазинах очереди ужасные?» Медленно беру ключ, поднимаю его на ниточке, а благоверный как закричит: «Да не надо меня проверять, сам все скажу! К маме я ходил, у нее черешни созрели!»

Бонус № 2: как обмануть свой мозг

Трюк «Иллюзия Аристотеля». Это старинный трюк, который демонстрирует, как легко можно обмануть мозг. Надо скрестить указательный и средний пальцы, затем дотронуться ими до кончика носа или любого другого округлого предмета. Человеку покажется, что он касается двух носов или других предметов одновременно. Маша и Дима: У нас обоих трюк сработал. Целый день ходили, увлеченно трогая кончиками скрещенных пальцев все, что есть круглого в квартире. И всегда один и тот же эффект. Видишь один предмет, а чувствуешь два.