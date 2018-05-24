Мы проверили 11 товаров из «магазина на диване», чтобы наконец-то узнать, что из этого реально работает

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Как много чудес обещают нам продавцы товаров из «магазина на диване»! Но так ли все это работает, как нам рассказывают и показывают? Вот и мы в редакции тоже задались данным вопросом и решили проверить, что же из этого нам действительно пригодится, а что всего лишь пустое обещание.

AdMe.ru предлагает вам посмотреть на результаты нашего эксперимента. Но выводы, конечно, каждый делает сам.

11. Насадка-спрей для фруктов

Гаджет оказался действительно полезным. Нужно просто вставить его в изрядно помятый лимон (думаем, подойдет любой сочный фрукт), и спрей готов. Главное, покатайте фрукт между ладонями, прежде чем вставить в него этот девайс, а потом отрежьте верхнюю часть фрукта и вдавите насадку внутрь. Наш вердикт: Работает.

10. Наклейки для подтяжки груди

Мы со скепсисом отнеслись к этой идее, однако нас ждал приятный сюрприз. Наклейка должна слегка приподнимать грудь, и она справляется со своей работой весьма неплохо. Получается своеобразный эффект пуш-ап, грудь немного приподнимается без дополнительных ухищрений. Правда, с большой грудью чудо-наклейка может и не справиться. Наш вердикт: Работает.

9. Нож для ананаса

На первый взгляд нож показался нам громоздким, но в результате оказался весьма полезным гаджетом. Нужно вставить его в сердцевину фрукта, предварительно отрезав хвостик, а затем как следует провернуть вкручивающими движениями до самого «дна». В результате не только удаляется сердцевина, но и сам фрукт нарезается красивой спиралью, которую потом удобно нарезать на колечки. Наш вердикт: Работает.

8. Устройство для плетения косичек

Сначала этот прибор не оправдал наших ожиданий. Все потому, что классические косички такой штукой не заплетешь — получаются своеобразные жгутики, которые нужно приноровиться заплетать, а это непросто. После нескольких неудачных попыток нам наконец улыбнулась удача и жгутики получились. Зато сколько удовольствия мы получили в процессе! Агрегат скорее понравится детям, а вот модницам придется продолжать плести косички вручную. Наш вердикт: Работает.

7. Прибор для приготовления чипсов

Данный девайс обещал нам вкусные чипсы домашнего приготовления, и мы очень надеялись, что так оно и будет. Но результат нас разочаровал: картошка прожарилась неравномерно и все сильно пахло пластиком. Мы еще долго избавлялись от этого запаха, а вот полакомиться чипсами собственного приготовления так и не вышло. Наш вердикт: Не работает.

6. Ножницы для нарезки зелени

Полный провал. Так как между лезвиями очень маленькое пространство, лук и укроп туда постоянно забивались, и продолжать процесс было довольно сложно. То, что все же удалось нарезать, получилось слишком мелким и выглядело некрасиво. Лучше все-таки резать зелень по старинке обычным ножом: и быстрее, и мороки меньше. Наш вердикт: Не работает.

5. Держатель для нарезки лука

Это приспособление неплохо себя зарекомендовало, но проблема в том, что вы отлично справитесь с нарезкой лука и без данного девайса. Ничего сверхъестественного в данном помощнике мы не обнаружили, у нас получилось нарезать лук одинаково легко и с держателем, и без него. Наш вердикт: Работает, но можно спокойно обойтись и без этого гаджета.

4. Защита на пальцы

Сама идея очень даже интересная, и мы возлагали на эту штуку большие надежды, которым, увы, не суждено было оправдаться. Гаджет просто развалился у нас в руках в процессе нарезки огурца (не самого твердого овоща, кстати). И самое главное, что в процессе нарезки терялась чувствительность пальцев, поэтому несчастный огурец удалось порезать только на огромные куски. Наш вердикт: Не работает.

3. Универсальная открывалка

Этот девайс действительно работает. Открывалка быстро и легко справилась абсолютно со всеми видами крышек, на которых мы ее испробовали: алюминиевые, обычные откручивающиеся — все было ей по плечу. Так что теперь просить о помощи представителей сильной половины человечества вовсе не обязательно. Наш вердикт: Работает.

2. Металлическое мыло против неприятного запаха

К сожалению, производитель не разглашает точный состав этого металлического чудо-мыла, но факт остается фактом: оно действительно работает. Достаточно помыть им руки под струей воды примерно 30 секунд, и неприятный запах уходит. Чудеса, да и только! Наш вердикт: Работает.

1. Гаджет для фигурной нарезки фруктов и овощей

Эта штука идеально подойдет для нарезки мягких овощей и фруктов, морковка же оказалась слишком твердой, и вырезать сердечко мы так и не смогли. Можно нанизывать получившиеся дольки на палочки и соломинки, украшать блюда — выходит быстро и нарядно. Наш вердикт: Работает.