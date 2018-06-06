Мы нашли комментарии интернет-пользователей, которые заставят вас рыдать от смеха

На свете есть люди с особым даром: они способны ответить на любой вопрос и прокомментировать самую скучную новость так, что все покатятся со смеху. Мы собрали для вас свежую порцию самых остроумных комментариев от интернет-пользователей, которые точно знают, что капустным салатом горю не поможешь, а отдых перед телевизором не так уж и безопасен.

AdMe.ru предлагает вам немного отвлечься от своих дел и расслабиться, читая очередные перлы этих гениев народного юмора.

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Кажется, Ники просто пошутила, а жаль.

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Фото на превью seaairraw_/twitter.com

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