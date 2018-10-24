Мы нашли 15 примеров гениального нейминга. Мимо них просто невозможно пройти
На что только не идут маркетологи, чтобы привлечь к себе клиентов. Придумывают странные рекламные ролики, где снимают звезд, тратят кучу денег и времени на продвижение. А иногда достаточно просто броского названия, для того чтобы о тебе заговорил весь мир.
AdMe.ru собрал примеры гениального нейминга, пройти мимо которых просто нереально.
Ударно поработал — культурно отдохни
Когда название бара лучше любой отмазки
Изба-накатильня
Фраза «Спасибо на хлеб не намажешь» уже потеряла актуальность
«Дорогой, ты где?» «Я на работе»
Надеемся, что на полу здесь ничего не валяется
Не расстраивайте маму
Самое правдивое такси
А к сосисе подают гречу на тареле?
Хочется посмотреть, что за дверь такая
При изготовлении макарон ни один сын не пострадал
Хорошее заведение, почему бы не зайти
Когда маркетинг у тебя в крови
Главное — не расти вширь
А вас кусала мода?
Какая вывеска развеселила вас больше всего?
Фото на превью sholomon / pikabu