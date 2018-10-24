Мы нашли 15 примеров гениального нейминга. Мимо них просто невозможно пройти

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На что только не идут маркетологи, чтобы привлечь к себе клиентов. Придумывают странные рекламные ролики, где снимают звезд, тратят кучу денег и времени на продвижение. А иногда достаточно просто броского названия, для того чтобы о тебе заговорил весь мир.

AdMe.ru собрал примеры гениального нейминга, пройти мимо которых просто нереально.

Ударно поработал — культурно отдохни

Когда название бара лучше любой отмазки

Изба-накатильня

Фраза «Спасибо на хлеб не намажешь» уже потеряла актуальность

«Дорогой, ты где?» «Я на работе»

Надеемся, что на полу здесь ничего не валяется

Не расстраивайте маму

Самое правдивое такси

А к сосисе подают гречу на тареле?

Хочется посмотреть, что за дверь такая

При изготовлении макарон ни один сын не пострадал

Хорошее заведение, почему бы не зайти

Когда маркетинг у тебя в крови

Главное — не расти вширь

А вас кусала мода?

Какая вывеска развеселила вас больше всего?