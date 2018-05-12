Мужчины с накрашенными ногтями и 5 других трендов, к которым нужно быть готовым в ближайшем будущем

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Думаете, что если вы видели позолоченные уши, усыпанные глиттером подмышки и брови в виде бантиков, то вы видели все? Нет. Неутомимые стилисты, визажисты и просто люди с фантазией создают все новые и новые бьюти-тренды. И если одни из них через неделю забываются, то другие выплескиваются из Instagram на улицы и становятся новой модой — посмотрите только на волосы всех цветов радуги. Возможно, недалек тот день, когда мужчины будут красить ногти, а женщины, чтобы сделать клевое селфи, — посыпать глиттером языки.

AdMe.ru собрал бьюти-тренды, которые могут захватить мир.

Мужчины с накрашенными ногтями

Мужской маникюр не новость, но до недавнего времени мужчины не решались на цветной лак. Первым стал дизайнер Марк Джейкобс, который опубликовал в своем Instagram несколько фотографий с накрашенными ногтями. С тех пор тренд только набирает обороты — например, цветным лаком любит пользоваться известный певец и YouTube-блогер Джоуи Грасеффа (Joey Graceffa). Больше фотографий можно увидеть в Instagram по хештегу #malepolish.

Макияж носа

Визажисты не устают придумывать разные техники макияжа, и им уже не хватает глаз или губ. Теперь модно создавать рисунки на переносице. Instagram-трендсеттеры румянят кончик носа, рисуют на нем сердечки и облачка и наклеивают пайетки со стразами. В этом что-то есть, не так ли?

Светящиеся волосы

Радужными волосами уже никого не удивишь, теперь в них вплетают гирлянды из маленьких лампочек, а знаменитый голливудский колорист Гай Тэнг даже изобрел специальную краску, которая светится в темноте. При дневном свете волосы выглядят просто очень яркими, а под флуоресцентной лампой начинают сиять. Эффект длится около 3 недель.

Цепи на веках

Наклеивать цепочки на веки придумала визажист Чуни Захеди. Она подрабатывает в ювелирном магазине, и однажды, когда одно из украшений сломалось, она решила использовать его в качестве аксессуара для макияжа. Ее подписчики одобрили идею, и, конечно, среди них нашлись те, кто решился повторить необычный мейкап.

Блестки на языке

Австралийский визажист Хасинта Вукович часто украшает глиттером губы, но однажды она случайно нанесла сверкающее напыление и на язык. Результат настолько ей понравился, что она поделилась им в Instagram, и у нее тут же нашлись последователи — теперь в сети можно найти множество селфи девушек с высунутым языком, посыпанным блестками, и хештегом #glittertongue.

Румянец в форме сердечка

Тренд на румянец в форме сердечка придумали корейские девушки. Кто-то просто рисует сердца на щеках, а кто-то использует трафарет — и тогда сердце остается незакрашенным, а румяна распределяются вокруг него. Множество милых фотографий с таким румянцем можно найти в Instagram с хештегом #heartblush.

А вы бы рискнули повторить какой-то из этих трендов?