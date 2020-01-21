Мужчины раскрыли секреты своего поведения, над которыми девушки часто ломают голову

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Женщинам довольно часто приходится раздумывать над причинами того или иного «странного» поведения мужчин. «Он не подходит, потому что я ему не нравлюсь? Или просто ждет моего шага?» «Он скрывает что-то, когда говорит, что ни о чем не думает?» «Он хочет побыть в одиночестве, потому что я ему надоела?» Спешим сообщить, что ответы на эти и многие другие вопросы найдены, и даны они самими представителями сильного пола.

Мы в AdMe.ru с радостью отметили, что в большинстве случаев все оказалось гораздо проще, чем можно было представить. И решили, что знание этих особенностей мужской психики очень упростило бы жизнь женщинам, в частности позволило бы им меньше переживать без повода, попутно восхищая партнеров своей проницательностью и пониманием. Прочтите и убедитесь в этом сами.

На самом деле мы замечаем намеки. Просто чаще всего мы боимся понять что-то превратно и поторопиться с выводами. Если кто-то флиртует со мной, обязательно возникает внутренняя дилемма: «Она действительно заинтересована или у нее просто такая манера общения?» © dy_lan10 / Reddit

Не поверите, но мы тоже любим комплименты. Причем они оказывают воздействие на нас неделями, месяцами и даже годами. Парни с ума сходят от простого «ты горяч» или «ты очень привлекательный». Лично мне однажды симпатичная девушка сказала, что у меня классная стрижка. В итоге я продолжал стричься именно так последующие 4 года. © RedditIsMyCity / Reddit

Когда вы спрашиваете, о чем мы думаем, а мы отвечаем «ни о чем», это правда. Никогда не недооценивайте способность мужчин полностью отключать мозг на некоторое время. © LDodge7047 / Reddit

Ваши шансы получить желаемое сильно возрастают, когда вы говорите прямо. Речь не про намеки, а именно про формулировку. Вместо «мне холодно» лучше сказать «я замерзла, можешь принести одеяло?». И если вы злитесь на нас, просто скажите, в чем проблема, и мы постараемся все исправить. Не нужно внутренне распаляться сутками и гадать, почему мы не обращаем внимание. Мы все видим, но не понимаем, что нужно сделать. © Frazzman / Reddit

Может показаться странным, но порой мы отчаянно хотим, чтобы вы бросили нам какую-то вещь, а не просто передали. © andytheg / Reddit

Когда люди подходят к нам поплакаться, мы склонны автоматически искать решение проблемы. А так как это не всегда возможно, было бы круто, если бы вы прямо или между строк поясняли, что просто хотите высказаться, чтобы мы включались в активное слушание, а не искали способ помочь. © realbadaccountant / Reddit

Парням тоже нравится, когда девушки подходят к ним первыми и приглашают куда-либо. Моя нынешняя девушка сама сделала первый шаг. Мы работали в одной компании, она просто подошла ко мне и сказала: «Привет! Может, сходим поужинать сегодня?» Я спросил, кто еще пойдет, а она просто ответила: «Думаю, нам и вдвоем будет хорошо». Это было круто. © Justyburger / Reddit

Если мы непривычно надолго задерживаемся в душе, это вовсе не означает, что мы непременно занимаемся чем-то интимным. Парни просто-напросто тоже любят принимать долгие горячие ванны. © Goobernut96 / Reddit

У мужчин тоже бывают расстройства пищевого поведения. Я страдал от этого годами. И когда бы я ни открывался кому-либо на этот счет, все всегда называли проблему временной и относились достаточно легко. Но когда это случается с девушками, все непременно оценивается максимально серьезно. Даже в исследованиях мужчины указываются редко или не учитываются вообще. © Sir_holy_bears / Reddit

Странноватое желание дотронуться до верхушки двери — это что-то первобытное. Не осуждайте. Я сам не могу понять этого, просто делаю, и все. © birdistheword2023 / Reddit

Если ты поймала на себе мой взгляд, это вовсе не значит, что я непременно пялюсь. В этот момент я просто могу витать в облаках, думая о том, как было бы здорово открыть пивоварню в средневековой Англии, а мой взгляд случайным образом устремился в твою сторону. © UVLsystem / Reddit

Нам тоже нравятся объятия. © toothless-nonsense / Reddit

Мы испытываем огромное социальное давление, так как нам вечно твердят, что мы должны быть сильными, менее эмоциональными, помогать всем вокруг, быть добытчиками. Но правда в том, что порой мы просто не знаем, как делать все это. И нам страшно. Однако нам ведь нельзя бояться, и при этом мы не должны просить чьей-то помощи. Поэтому мы переживаем и злимся. И я не имею в виду, что подобные убеждения присущи лишь женщинам — мужчины сами относятся так к другим мужчинам тоже. И в целом это проблема целого общества. © ImprovObsession / Reddit

Мужчинам очень не хватает прикосновений. Если вам хочется утешить парня или в сложной ситуации дать знать, что вы рядом, просто погладьте его по голове или плечам. Возьмите за руку, похлопайте по колену. Когда я в стрессе и витаю в своих тревожных мыслях, такие касания всегда отвлекают меня от забот, и я могу насладиться моментом рядом со своей девушкой. © Thadota7717 / Reddit

Если вы рассчитываете на какие-то отношения, было бы неплохо тоже делать шаги навстречу. Застревая на определенном этапе, мы обычно просто очень стараемся все не испортить. © Shermanator92 / Reddit

Нам нравится, когда вы проявляете интерес к нашим хобби, пусть даже легкий. Я обожаю компьютерные игры, и моя жена (она тоже любит игры, но другие) частенько смотрит, как я играю, спрашивает об игре и в целом проявляет интерес. Я невероятно ценю это. © BlueLantern84 / Reddit

Когда нам хочется побыть в одиночестве, это не значит, что мы не хотим быть именно рядом с вами. Мы просто хотим побыть наедине с собой ненадолго. © aestusveritas / Reddit

Возможно, девушки удивятся, но поймите: это стереотип, что мужчины всегда готовы и хотят близости. Мы тоже порой устаем, нервничаем, озабочены чем-то или вялые из-за каких-нибудь таблеток. Поэтому не обманывайтесь и, конечно, не обижайтесь, если иногда наши желания не совпадают. © Steeltrap666 / Reddit

Утром я около часа читал о военных самолетах, потом задремал и увидел сон, в котором я был пилотом. Потом я вспомнил прикольную папку, на которой был нарисован тираннозавр, управляющий истребителем. Я засмеялся, и жена спросила, что случилось, а я ответил, что ничего. Потом я засмеялся еще раз, представив себе, как этот динозавр пытается поступить в летную школу. И уж тут-то все закончилось тем, что мы поругались с женой, потому что она сочла, что я что-то скрываю. Мы не такие уж таинственные — иногда мы смеемся всего лишь из-за мысли о тираннозавре, который пытается делать записи о скорости ветра и его подъемной силе. © pm_me_ur_rice_noodle / Reddit

О чем из перечисленных фактов вы догадывались лишь смутно? Как думаете, знание этих нюансов позволит вам успешнее выстраивать отношения с мужчинами?