Мужчины признались, когда в последний раз плакали. И их твиты действуют как прививка против черствости

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«Мальчики не плачут» — токсичный стереотип, который, к сожалению, с детства повторяли многим мужчинам. Одни из них продолжают говорить эту фразу уже своим сыновьям, другие же набрались смелости выражать эмоции без страха. Кстати, врачи на стороне вторых — они утверждают, что слезы делают нас здоровее.