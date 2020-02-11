Мужчины признались, когда в последний раз плакали. И их твиты действуют как прививка против черствости

47
2
28
7k

«Мальчики не плачут» — токсичный стереотип, который, к сожалению, с детства повторяли многим мужчинам. Одни из них продолжают говорить эту фразу уже своим сыновьям, другие же набрались смелости выражать эмоции без страха. Кстати, врачи на стороне вторых — они утверждают, что слезы делают нас здоровее.

Мы в AdMe.ru тоже поддерживаем вторую группу парней и поэтому сегодня цитируем именно их признания. Каждый из этих твитов — честное воспоминание, которое доказывает: по-настоящему сильные не боятся показаться уязвимыми.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Когда в последний раз плакали вы?

47
2
28
7k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я не помню пароль Я хочу зарегистрироваться