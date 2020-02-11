Мужчины признались, когда в последний раз плакали. И их твиты действуют как прививка против черствости
«Мальчики не плачут» — токсичный стереотип, который, к сожалению, с детства повторяли многим мужчинам. Одни из них продолжают говорить эту фразу уже своим сыновьям, другие же набрались смелости выражать эмоции без страха. Кстати, врачи на стороне вторых — они утверждают, что слезы делают нас здоровее.
Мы в AdMe.ru тоже поддерживаем вторую группу парней и поэтому сегодня цитируем именно их признания. Каждый из этих твитов — честное воспоминание, которое доказывает: по-настоящему сильные не боятся показаться уязвимыми.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Когда в последний раз плакали вы?