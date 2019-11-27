Мужчины признались, каким неожиданным подаркам они радуются как дети
Выбор подарка мужчине — тот еще квест, особенно если он ни в чем не нуждается и не имеет каких-либо примечательных хобби или пристрастий. Неудивительно, что, не придумав ничего лучше, женщины раз за разом прибегают к старым проверенным вариантам — станкам и пене для бритья, носкам, нижнему белью, одеколону и канцелярским принадлежностям. Но от одного лишь вида этих вещиц у современного мужчины может задергаться глаз.
Мы в AdMe.ru изучили соцсети и узнали у представителей сильного пола, какие подарки им действительно приятно получать. Оказывается, радоваться как дети мужчины могут весьма неожиданным и незаурядным вещам.
- Моя девушка подарила мне несколько купонов на разные приятные мелочи: почесушки спины, домашние лакомства, время, проведенное в тишине и покое. Один купон был незаполненным, и я мог вписать туда что-то на свое усмотрение. Это был очень продуманный и относительно недорогой в материальном плане подарок. Я использовал купоны экономно на протяжении многих лет. Последний, пустой, я потратил на то, чтобы попросить свою девушку выйти за меня замуж (она сказала «да»). Так что этот подарок не только длился почти 10 лет, но и изменил наши жизни. © throw_away_lelz / Reddit
- Просто сводите меня на ужин и купите мороженое. Я не привередливый в плане подарков и предпочел бы вместо них просто весело провести время. © cardboardshrimp / Reddit
- Звучит глупо, но я обожаю, когда жена возвращается домой из магазина и вручает мне оранжевый tic tac. © Anastik / Reddit
- Лучший подарок от второй половинки: почесушки спины.
От других членов семьи: хорошие носки.
От детей: парочка ужасно смастеренных поделок. © gonzolaowai87 / Reddit
- Шоколад. А также... Еще больше шоколада. © kn777 / Reddit
- Никогда не забуду тот день, когда я вернулся домой и обнаружил очаровательный букет в вазе, а рядом лежали мои любимые конфеты и записка: «Я зашила дырку в кармане, о которой ты все время говорил, и собрала цветы на прогулке. Надеюсь, у тебя был замечательный день. Не могу дождаться встречи с тобой вечером». Такие простые жесты дают понять, что вашей второй половинке не все равно и она постоянно думает о вас. © Sneakupnstab / Reddit
- Верхняя одежда. Например, классная куртка (если речь о холодном времени года). © chainmaildurag / Twitter
- Домашнее шоколадное печенье. Оно необязательно должно быть домашним, но обязательно вкусным. © JungleJimBoston / Reddit
- Главная проблема выбора подарка зрелому мужчине заключается в том, что, если нам что-то нужно и оно не стоит очень дорого, мы просто идем и покупаем это. Вот несколько вариантов хорошего подарка лично от меня: что-либо продуманное, со скрытым смыслом, от всего сердца; нечто полезное, что мужчина не догадался бы купить самостоятельно; что-нибудь экстравагантное, слишком дорогое для того, чтобы купить это импульсивно. Подумайте об этом. © BigLupu / Reddit
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Свидание за ужином (дома или за его пределами) и приятное времяпрепровождение со своей второй половинкой — вот чего бы мне действительно хотелось. © danrennt98 / Reddit
- Домашняя выпечка. Я переехал в новую квартиру на другом конце страны для прохождения стажировки, и моя девушка прислала мне несколько свежеиспеченных булочек. Они были божественны. Это не стоит больших денег, но демонстрирует заботу о человеке, что всегда ценится. © The_Classhole / Reddit
- Цветы. Неужели я единственный мужчина, который любит цветы? Они же красивые и приятно пахнут. © IcecreamLamp / Reddit
- Каким бы ни был подарок (но лучше, если он будет сделан своими руками), позаботьтесь о том, чтобы это был сюрприз. Все мужчины любят сюрпризы, независимо от возраста, статуса, характера и прочего. Дайте своей второй половинке понять, насколько он важен для вас, напомните ему о памятных мгновениях, проведенных вместе (например, с помощью фотографий с забавными комментариями). © Blesson Varghese / Quora
- Комплименты. Мужчины просто тают от комплиментов, пусть никогда и не признаются в этом. © IGotSkills / Reddit
- Много недорогих подарков в разных коробочках. Мне просто нравится их распаковывать. © Madlight1994 / Reddit
- Пачку хороших кофейных зерен. Стоит как букет цветов, по времени прослужит примерно столько же. И я буду вспоминать о вас каждый раз, заваривая чашечку ароматного кофе. © InfinitePizzazz / Reddit
- Что-нибудь от всего сердца и не заезженное. Например, если ваш мужчина балдеет от какой-то музыкальной группы, подарите ему все ее альбомы, футболку с изображением участников, открытку с написанным от руки текстом любимой песни. Такие вещи показывают, что вы хорошо знаете свою вторую половинку и в курсе, что его точно порадует. © Unknown author / Reddit
- Мне нравится, когда меня спрашивают, какой подарок я бы хотел получить. Я намекаю, что бы я сам себе купил, а человек делает это за меня. И все счастливы. © Senpai_Has_Noticed_U / Reddit
- Моя девушка (теперь уже жена) пару лет назад нарисовала мне на день рождения картину. Это наши питомцы в образах персонажей «Звездных войн». © byfuryattheheart / Reddit
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Мне нравятся подарки, которые показывают, что человек меня слушает, или демонстрируют наши с ним отношения. Например, если я пару раз упоминал о каком-либо своем пристрастии или у нас с кем-то есть локальная шутка, я бы предпочел подарок, который дает понять, что этот человек хорошо меня знает. Или что он догадывается, каким вещам я бы обрадовался, например: «Уверен, тебе понравится эта книга». Я не большой поклонник случайных подарков вроде бумажника, одежды, одеколона или чего-то в этом духе. © eromab / Reddit
А вы знаете, что непременно порадовало бы вашего мужчину? И какими еще простыми, но незаурядными подарками сильному полу вы бы дополнили этот список?
Фото на превью Sneakupnstab / Reddit