Мужчины признались, каким неожиданным подаркам они радуются как дети

Мне нравятся подарки, которые показывают, что человек меня слушает, или демонстрируют наши с ним отношения. Например, если я пару раз упоминал о каком-либо своем пристрастии или у нас с кем-то есть локальная шутка, я бы предпочел подарок, который дает понять, что этот человек хорошо меня знает. Или что он догадывается, каким вещам я бы обрадовался, например: «Уверен, тебе понравится эта книга». Я не большой поклонник случайных подарков вроде бумажника, одежды, одеколона или чего-то в этом духе. © eromab / Reddit