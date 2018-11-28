20+ мужчин рассказали о комплиментах, которые они не забудут до конца своих дней

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Женщинам порой кажется, что мужчины — это исключительно самодостаточные личности, уверенные в себе, твердые характером и что все романтические атрибуты — это совсем не про них. Что уж говорить о комплиментах. Думаете, мужчины созданы лишь для того, чтобы их дарить?

Редакция AdMe.ru зачитывалась ответами мужчин на вопрос о лучших комплиментах в их жизни на reddit и thequestion и с удовольствием делится лучшими из них.

Когда кто-то внезапно начинает меня хвалить и осыпать комплиментами

«Я тебе не верю, но продолжай».

Я бегал по одной и той же дороге больше года, чтобы похудеть. Я сбросил около 55 кг. Однажды какая-то незнакомая женщина сказала мне: «Я горжусь тобой, ты сбросил большой вес». Больше я ее не видел, но эти слова помогли мне сохранить мотивацию.

Однажды девочка, которая сидела в тележке супермаркета, сказала обо мне своей маме: «Он красивый». Я услышал, что ее мама ответила: «Мы не говорим этого мальчикам». Я не стал ничего говорить им, хотя мог бы возразить, что это нормально — назвать кого-то красивым.

Я работал в ресторане и сказал гостю, что бармен приготовит ему коктейль. Подошел к бару и стал умолять сделать этот несчастный коктейль, с которым, я знаю, девушка-бармен ненавидит связываться. Она посмотрела на меня, вздохнула и сказала: «Эту улыбку должны признать незаконной», — и начала делать коктейль. До сих пор заставляет меня улыбаться.

В «Старбаксе» привлекательный бариста спросила мое имя, чтобы написать на стакане. Я сказал. Получил стакан с надписью «Красавчик»

Как-то раз девушка сделала комплимент моим волосам, и я до сих пор жалею, что не ответил ей: «Спасибо, я отращиваю их сам».

Мой дядя был всемирно известным шеф-поваром. Готовил для королей, королев и каждого президента США от Никсона до Клинтона. Однажды я пожарил ему стейк из оленины, и он сказал: «Вау, это очень вкусно!» Это останется честью для меня до конца жизни.

Однажды девушка, с которой я работал, попросила меня подвезти ее домой, потому что за нею не смогли приехать. Я подвез и пригласил на свидание. За ужином она призналась, что никто и не собирался за нею приезжать, просто она хотела, чтобы ее подвез милый парень.

Я строил новую крышу для дома. Моя дочь подошла и сказала, что я делаю хорошую работу и что она гордится мною, поскольку я могу построить крышу

Я был в супермаркете с женой, и одна приятная пожилая дама остановила меня и сказала: «Ты такой красивый, тебе нужно стать звездой кино». Я оглянулся, убедился, что она разговаривает со мной, потом посмотрел на лицо жены. Очень мило, это сделало мой день.

Болтал со своими друзьями об одной девушке из школы, Сесиль. Я говорил, что она из тех людей, которые в разговоре дают собеседнику возможность почувствовать себя единственным в мире. Она становится настолько вовлеченной и, кажется, по-настоящему заинтересованной в том, что ты говоришь. И мой друг сказал: «Я думаю, ты один из таких людей». И все остальные согласились с ним. Это было самое приятное, что случалось со мной. Я этого никогда не забуду.

Доставлял пиццу двум девчонкам навеселе. Когда уходил, они закричали, что я должен включить кондиционер в своей машине. Я обернулся, и одна из них прокричала: «Потому что ты горячий!» — и захлопнула дверь. Это был хороший день.

«Я чувствую себя в безопасности, когда я с тобой»

Однажды в тиндере мне ответила симпатией очень красивая девушка. Но не затем, зачем я думал. Она сказала: «Прости, ты мне неинтересен, но мне нужно было совпасть с тобой, чтобы сказать, какие у тебя роскошные ресницы. Я завидую». Подумать только, эта суперкрасивая девушка хотела быть чем-то похожей на меня. Я учитель. Самый лучший комплимент мне сделал оператор, снимавший мой урок на конкурсе «Учитель года». Он подошел с виноватым видом и сказал: «Извините, пожалуйста, часть урока записалась неудачно: я сдвинул камеру и не заметил, так увлекся». @feldkurat

Стою себе на улице, курю. Подходит тетка и такая: «Не кури, а то в 25 будешь выглядеть на 40». Более запоминающегося комплимента мне никто не делал! Мне 49. @trollo

Накануне Нового года девушка мне сказала: «Пусть следующий год будет как Максим Сапегин» (Максим Сапегин — это я-я-я)

В ресторане молодая особа очень лестно сделала комплимент моей бороде, потом она увидела мою девушку позади и покраснела. Приятно чувствовать себя желанным, даже когда ты занят.

Лучшим комплиментом является одобрение дела, сделанного твоими руками и головой. Особенно если одобрение это от кого-нибудь старшего и мастеровитого. Просто счастлив бываю! Можно просто похлопать по плечу и сказать: «Годится!»

«А ты веселый. Тебе надо больше общаться с людьми». Я социопат, и это было самым приятным, что я когда-либо слышал

Я очень люблю космос и считаю, что это самое красивое, что есть во Вселенной. Однажды я сказал своей возлюбленной, что она для меня целый космос, на что она ответила: «А ты мой космонавт». Вроде ничего такого, но я прозалипал минуты 2 в потолок, просто повторяя под нос слово «вау».

Однажды друг сказал: «Если у меня будет сын, я хочу, чтобы он был таким, как ты».

И как-то раз в компании почти незнакомый чувак сказал мне: «Кирилл, ты как какой-то клевый герой сериала. Не верится, что ты реально существуешь».

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