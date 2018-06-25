Вы ничего не знаете о жизни и проблемах настоящих мужчин, если не видели этот пост
Быть мужчиной весьма непросто, и в интернете можно найти массу тому доказательств. К счастью, герои нашей статьи успешно справляются с трудностями, которые подкидывает им судьба каждый день.
Прекрасная половина редакции AdMe.ru после этого материала с облегчением вздохнула и пришла к единому выводу: пожалуй, быть женщиной гораздо проще!
1. Когда ты король пикапа
«Исследования показали, что очки делают человека на 10 % привлекательнее». «Дамы...»
2. Выезжаем, чувак!
3. «И брюки превращаются... в элегантные шорты!»
4. Простой способ отличить юношу от мужчины
5. Суровая мужская дружба, или «за секунду до»
6. Поймут только настоящие самцы!
7. Когда только пришел домой, а она уже на что-то обиделась
8. Когда твой ребенок чересчур похож на тебя
9. Квест для отчаянных смельчаков
10. Когда устал ждать 2 года до выхода 8-го сезона, а кормить семью чем-то надо, поэтому решил пока что стать тренером Марокко на чемпионате мира по футболу
11. Тайна века раскрыта
12. Когда сначала пригласил девушку в кафе, а потом подумал, хватит ли денег на угощение
13. Это еще цветочки, парень
14. Домой уже можно не возвращаться
15. А как вы — чувствуете приближение пенсии?
16. «Коллега слишком много времени проводит в туалете. Вот такую табличку я повесил на дверь в уборную»
«Офис Райана».
17. Логично
18. Когда у тебя есть друг, который фотографирует все подряд
19. Этот парень пришел подключать интернет, но заснул, пока ждал загрузки. Вот как тяжело мужчинам даются деньги!
20. Это я звоню своей маме, когда меня опять обидел злой и жестокий мир
21. «Нашел в художественном музее диптих „Я иду в бар“ и „Я возвращаюсь из бара“»
Фото на превью boynamedshark / twitter.com