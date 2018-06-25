Вы ничего не знаете о жизни и проблемах настоящих мужчин, если не видели этот пост

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Быть мужчиной весьма непросто, и в интернете можно найти массу тому доказательств. К счастью, герои нашей статьи успешно справляются с трудностями, которые подкидывает им судьба каждый день.

Прекрасная половина редакции AdMe.ru после этого материала с облегчением вздохнула и пришла к единому выводу: пожалуй, быть женщиной гораздо проще!

1. Когда ты король пикапа

«Исследования показали, что очки делают человека на 10 % привлекательнее». «Дамы...»

2. Выезжаем, чувак!

3. «И брюки превращаются... в элегантные шорты!»

4. Простой способ отличить юношу от мужчины

5. Суровая мужская дружба, или «за секунду до»

6. Поймут только настоящие самцы!

7. Когда только пришел домой, а она уже на что-то обиделась

8. Когда твой ребенок чересчур похож на тебя

9. Квест для отчаянных смельчаков

10. Когда устал ждать 2 года до выхода 8-го сезона, а кормить семью чем-то надо, поэтому решил пока что стать тренером Марокко на чемпионате мира по футболу

11. Тайна века раскрыта

12. Когда сначала пригласил девушку в кафе, а потом подумал, хватит ли денег на угощение

13. Это еще цветочки, парень

14. Домой уже можно не возвращаться

15. А как вы — чувствуете приближение пенсии?

16. «Коллега слишком много времени проводит в туалете. Вот такую табличку я повесил на дверь в уборную»

«Офис Райана».

17. Логично

18. Когда у тебя есть друг, который фотографирует все подряд

19. Этот парень пришел подключать интернет, но заснул, пока ждал загрузки. Вот как тяжело мужчинам даются деньги!

20. Это я звоню своей маме, когда меня опять обидел злой и жестокий мир

21. «Нашел в художественном музее диптих „Я иду в бар“ и „Я возвращаюсь из бара“»