Мужчина решил продать на «Авито» кошачьи усы. Его переписку с покупателем весь интернет читал со слезами на глазах

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Считается, что в интернете можно купить, продать или выменять почти все что угодно. Недавно этот тезис подтвердился еще раз. Пользователь «Пикабу» под ником alexsush2 даже не надеялся реализовать свой товар, а объявление разместил ради смеха. Но покупатель нашелся, и его переписка с продавцом — это то, ради чего стоит бросить все дела прямо сейчас.

Мы в AdMe.ru в восторге от этого маркетингового кейса и с удовольствием расскажем его вам.

В пермской семье живут кот и кошка. Периодически они теряют по квартире усы, а хозяева старательно собирают их в пакетик. Когда глава семьи решил, что усов накопилось достаточно, он в шутку попробовал их продать. К его удивлению, на объявление откликнулись.

И пусть эта конкретная сделка не состоялась, мы надеемся, что в конечном счете готическая гитара с черными кошачьими усами вместо струн все-таки появится. А alexsush2 найдет покупателя, которому нужны именно белые кошачьи усы.

А вот фото товара и его бывших владельцев.

Когда продавец поделился своей перепиской в интернете, выяснилось, что коллекционирование кошачьих усов — очень популярное хобби.

А в марте 2018 года программист Антон из Дзержинска попал в Книгу рекордов России с самой крупной коллекцией кошачьих усов. За 5 лет с одного кота Тимофея ему удалось собрать более 150 штук.

Оказалось, что вариантов использования кошачьих усов хватает. Моделисты используют их для антенн, любители хендмейда — для мягких игрушек и мелкого бисера.

Наконец, согласно примете, хранить кошачий ус в кошельке — к деньгам. Отрезанные или выдернутые усы не годятся, нужны именно найденные.

Все кошки склонны обновлять комплект усов в течение жизни. Так что если вы держите дома представителей семейства кошачьих, имеет смысл поискать: вдруг у вас на ковре тоже есть материал для гитары, которая жарит по-черному. Останется только продать. А может быть, вы коллекционируете что-то еще более экстравагантное? Расскажите нам!