Модель из Японии разоблачает тех, кто пытается обмануть интернет своими идеальными фото
Давно не секрет, что реальность далека от того, что скрывается за идеально «причесанными» картинками, которыми пестрит инстаграм. Все больше и больше людей не боятся показывать миру себя настоящих без ретуши, фильтров и правильно подобранных ракурсов. В числе таких смельчаков — Вьенна, модель из Таиланда, которая живет и работает в Японии. На своей странице в твиттере девушка выкладывает контрастные кадры, высмеивающие современные тренды.
С разрешения Вьенны AdMe.ru публикует фотографии модели, которые показывают всю изнанку гламурных снимков. А в бонусе вы узнаете, как сделать образцовое фото на документы в домашних условиях.
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Бонус: идеальное фото на документы
А что вам нравится разглядывать в интернете: идеальные постановочные фото или кадры из реальной жизни?
Фото на превью ViennaDoLL / Twitter
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