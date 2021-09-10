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Модель из Японии разоблачает тех, кто пытается обмануть интернет своими идеальными фото

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Давно не секрет, что реальность далека от того, что скрывается за идеально «причесанными» картинками, которыми пестрит инстаграм. Все больше и больше людей не боятся показывать миру себя настоящих без ретуши, фильтров и правильно подобранных ракурсов. В числе таких смельчаков — Вьенна, модель из Таиланда, которая живет и работает в Японии. На своей странице в твиттере девушка выкладывает контрастные кадры, высмеивающие современные тренды.

С разрешения Вьенны AdMe.ru публикует фотографии модели, которые показывают всю изнанку гламурных снимков. А в бонусе вы узнаете, как сделать образцовое фото на документы в домашних условиях.

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Бонус: идеальное фото на документы

А что вам нравится разглядывать в интернете: идеальные постановочные фото или кадры из реальной жизни?

Фото на превью ViennaDoLL / Twitter
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