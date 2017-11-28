Интернет предлагает 15 странных модных тенденций, и на них лучше смотреть, но не повторять

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Социальные сети стали настоящим наркотиком, ведь они позволяют получить огромное количество внимания всем, кто в этом нуждается. Но есть у такой популярности и обратная сторона — сейчас уже недостаточно просто сделать удачное селфи, чтобы привлечь внимание, и пользователи соцсетей бросают настоящие вызовы своим телам в попытке добиться признания. AdMe.ru собрал примеры самых нелепых интернет-вызовов вашему телу, которые захватили всю онлайн-среду.

15. «Достань до пупка»

Как и многие другие тренды, этот пришел из Китая. Суть в том, что вы должны завести руку за спину и попытаться дотянуться до пупка. Если получилось — браво! Значит, вы достаточно стройный и гибкий человек. Правда, этот тренд был безжалостно развенчан, когда свои фото начали публиковать довольно полные люди, у которых получилось дотянуться до пупка. Это означает, что для удачного прохождения теста достаточно иметь хорошую гибкость и длинные руки.

14. Тест на идеальные пропорции лица

Этот тест предполагает, что красивым может быть только лицо с определенным строением. Чтобы узнать, красиво ли ваше лицо, необходимо приложить палец к кончику носа и к подбородку. Если ваши губы при этом коснулись пальца — вуаля! Вы прекрасны! Чтобы опровергнуть этот тест, многие красивые девушки со всего мира публиковали фото, на которых видно, что их губы не касаются пальца, — значит, они якобы не должны считаться красивыми.

13. Колени размером с iPhone

Еще один безумный китайский тест: нужно положить на колени iPhone 6. Если он закрывает колени, значит, они достаточно изящные и тонкие, а их обладательница, соответственно, достаточно женственная и стройная.

12. Ручка под грудью

Суть этого теста проста: вы должны положить под грудь ручку или предмет похожего размера. Если он удержится без посторонней помощи, значит, у вас достаточно упругая и большая грудь. По этическим соображениям на фото представлен один из многочисленных примеров пародии на инстаграм-тесты.

11. «Обратная молитва»

Еще один серьезный вызов вашему телу: нужно завести руки за спину и сложить их в молитвенном жесте. Это серьезная проверка на гибкость, которая недавно стала по-настоящему вирусной.

10. Тест на изящные ключицы

Еще один сложный тест, который должен доказать стройность и хрупкость девушек. Нужно положить на ключицы столько монет, сколько получится. Чем больше их будет, тем лучше.

9. Бикини-мостик

Этот тренд распространился с наступлением лета: нужно было сфотографироваться так, чтобы между трусиками бикини и телом оставалось пространство. Это должно было означать, что девушка достаточно стройная. К сожалению, многие женщины подхватили этот тренд и начали резко худеть, чтобы соответствовать надуманным сиюминутным стандартам красоты.

8. Волосатые подмышки

Хотя большинство таких тестов направлены на то, чтобы подчеркнуть женственность и красоту, как минимум один был создан, чтобы сделать популярной естественность. Это очень сомнительный тренд, который тем не менее стремительно набирает популярность. Считается, что это доказательство естественной красоты и освобождение от навязанных стандартов. Правда, девушки, которые публикуют такие снимки, все равно используют косметику, посещают солярий и выщипывают брови, так что тренд получился довольно странным.

7. «Бумажная» талия

Еще одно доказательство стройности покорило интернет. Задача проста: нужно раместить перед талией лист формата А4 вертикально таким образом, чтобы он закрывал талию.

6. Торчащие ребра

Мода на худобу, возникшая еще в 90-е годы, не проходит до сих пор. Теперь она захлестнула инстаграм, где стало модным публиковать фото с торчащими ребрами. Диетологи бьют тревогу: эта тенденция может привести к попыткам резко похудеть, довести женщин до булимии или анорексии.

5. «Трещина» на прессе

Еще один нелепый тренд летнего сезона, название которого переводится на русский как «трещина на прессе». Идея тренда такова, что тело при достаточно хорошей физической форме должно иметь вертикальную «трещину» над пупком, что докажет, что время в спортзале было потрачено не зря. Однако попытки добиться идеальной «трещины» с помощью спортзала — не лучший вариант занятий спортом. Доктора призывают не увлекаться искусственным тюнингом тела, ведь наши тела индивидуальны, а долгие упорные попытки создать такую «трещину» могут просто уйти в никуда.

4. Вакуум, или «йога пришельцев»

Это упражнение из йоги, которое подразумевает сильное втягивание живота. Оно хорошо подходит для похудения и формирования красивой талии. Но выполнять его нужно только после серьезной подготовки, а не в угоду моде. Также оно противопоказано тем, у кого есть язва или грыжи.

3. Корсеты для талии

Не так давно вернулась мода на корсеты. С одной стороны, грамотно подобранный корсет используют в спортзалах — он помогает уменьшить талию и сделать так, чтобы мышцы живота не прокачивались. С другой стороны, не стоит увлекаться использованием корсетов, ведь они могут привести к изжоге и несварению, а в худшем случае — к смещению внутренних органов.

2. Просвет между бедрами

Название этой тенденции переводится как «просвет между бедрами». Многие женщины, следуя этой моде, стараются похудеть так, чтобы бедра с внутренней стороны не соприкасались. Диетологи предупреждают: такое похудение не только вредно для здоровья, но и практически невозможно для большинства женщин.

1. «Брови на бедрах»

Это странное название получили складки на бедрах, которые появляются, когда вы садитесь. На них началась настоящая мода — теперь, чтобы набрать сотни лайков в инстаграме, достаточно сесть на пол, поджав под себя ноги. Если при этом образуются аппетитные складочки на бедрах — ура, вы достаточно красивы, а ваши бедра прекрасны. Главное, не стоит пытаться сочетать этот тренд с предыдущим, поскольку они противоречат друг другу.