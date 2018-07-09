15 доказательств тому, что мир держится на людях с чувством юмора

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Если есть взрыв смеха, то у него должен быть эпицентр, и мы точно знаем, что это — люди, которые умеют развеселить окружающих. Взгляните на котопса, надувного Шекспира и другие доказательства того, что жизнь без юмора была бы гораздо скучнее.

AdMe.ru показывает фотографии, которые не оставляют шансов плохому настроению.

«Отдел женских романов в нашей городской библиотеке»

«Парни, которые потеряли свои рубашки».

«Мой друг очень старался, чтобы получить такой снимок»

Когда твоя надувная подушка делает тебя похожим на Шекспира

Самый правильный замок из песка

Этот котелок может быть дуршлагом. А может быть шляпой

Всегда оставляйте что-нибудь странное в ящике своего рабочего стола для следующего человека, который будет за ним работать

Когда ведешь здоровый образ жизни

«Муниципальная парковка, открыто 24 часа. Безглютеновая парковка».

«Ботинки моего друга на его свадьбе в католической церкви»

Предупреждающий знак в Смитсоновском музее естественной истории

«Не стучите по стеклу. Это беспокоит млекопитающих, работающих с ископаемыми».

А чем их вообще кормят?

Когда уверен, что ни в чем не уверен

Отличное название для яхты

«Ну и кто теперь лузер, пап?»

«Так моя мама „отремонтировала“ дыру в стене»

«Объявление в нашем местном музыкальном магазине»

«Мы знаем, насколько важно впечатлить свою девушку игрой на гитаре как у Джимми Хендрикса. Но, пожалуйста, ограничьтесь 10 минутами, чтобы другие тоже смогли впечатлить своих девушек».

Кофе — это ответ на все вопросы

«Плохой день? Кофе. Хороший день? Кофе. Стресс? Кофе. Счастлив? Кофе. Вдохновлен? Кофе. Кофе? Кофе».

Бонус: у природы тоже есть чувство юмора. Из-за черного пятна на подбородке этот кот всегда выглядит удивленным

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