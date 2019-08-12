Местные жители разных стран рассказали о том, что их раздражает в поведении туристов
Иметь возможность путешествовать и посещать самые разные уголки планеты — это поистине здорово. Однако куда бы вы ни отправились, важно помнить об уважительном отношении не только к коренным жителям, но и к местам, которые вы посещаете. Интернет-пользователи разных стран поделились привычками приезжих, которые раздражают или вызывают их недоумение, чтобы таких курьезов становилось меньше.
Мы в AdMe.ru обеими руками за уважение и мир во всем мире. Поэтому надеемся, что эта информация поможет вам не оказаться в неудобной ситуации зарубежом и напомнит, как важно с ответственностью подходить ко всему, что вы делаете.
Италия
- Нет, у нас нет пиццы с ананасами, феттучине альфредо, спагетти с фрикадельками и других американских блюд, которые считаются итальянскими.
Мы не будем отрицать, что мафия зародилась на Сицилии, но это не делает всех итальянцев мафиози. 99,5 % итальянцев не имеет к этому никакого отношения и борется с этим мнением каждый день, слыша о коррумпированных политиках.
Не стоит ожидать, что итальянцы будут свободно говорить по-английски. Наш язык — это язык поэзии, искусства и классической музыки, и мы очень гордимся этим. Мы знаем, что английский язык является мировым, но мы не говорим на нем свободно.
Многие иностранцы действительно убеждены, что каждый разговор с итальянцем должен сопровождаться этим жестом. Он означает «Чего ты хочешь?» и не используется в каждой беседе. Это не имеет смысла. Прекратите так делать, пожалуйста. © Gianmarco Prete
Дания
- Дорогие туристы, запомните эту информацию. У нас есть 3 дорожки: для пешеходов, для велосипедистов и для автомобилей. Пожалуйста, прежде чем встать и начать фотографироваться или бросить свой огромный чемодан на дорогу, потратьте секунду, чтобы узнать, на какой дорожке вы находитесь. Велосипед у нас является основным видом транспорта, и ездим мы очень быстро. Поэтому, если вы не хотите, чтобы вас случайно сбили на большой скорости, рассматривайте дорожные знаки. © Andreas Rosendahl Hansen
Австралия
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Многие туристы едут по неправильной стороне дороги, а потом жалуются, что австралийцы ездят неправильно. Нет, на самом деле вы едете не по той стороне!
У вас может быть предвзятое представление об австралийцах, но мы не все белые. Мы являемся одной из самых культурно и этнически разнообразных стран мира. Черные, белые, красные или желтые — мы все австралийцы. Не спрашивайте нас об этом постоянно, мы знаем, откуда мы.
Многие считают, что наши города заполнены насекомыми, скорпионами, змеями и другими опасными существами, потому что они видели это по телевизору. Наши города в полной безопасности. Они такие же современные, как Нью-Йорк или Лондон, и гораздо безопаснее. © Reece Ansaa
Германия
Немцев сложно разозлить, когда речь идет о туристах. Но есть две вещи, которые вам не стоит делать при любых обстоятельствах.
- Не делайте селфи в концлагерях или на мемориалах памяти жертв режима. Особенно с забавными позами, символами победы и пародиями на Гитлера.
- Еще одна вещь, которая может не только раздражать окружающих вас немцев, но и привести к серьезным последствиям, — усиливать пародию на Гитлера с помощью нацистского приветствия. Это запрещено законом. Мы очень серьезно относимся к такому. И минимум, что вас ждет, — это штраф. © Sarah Freytag
Великобритания
- По утрам лучше не трогать британцев. Особенно в метро: не издавайте громких звуков и избегайте зрительного контакта.
Мы часто стоим в очереди. Наши очереди бывают всех форм и размеров. Так что, пожалуйста, занимайте ее тоже. Если вы видите нечто похожее на очередь, то, скорее всего, так оно и есть. Если вы не уверены — просто спросите впередистоящего.
Единственный совет, который я могу дать относительно политических тем, — это то, что вы не должны произносить слово «Брексит» нигде в Великобритании. Просто доверьтесь мне. Не делайте этого. © Evie Miller
Новая Зеландия
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Меня раздражают громкие разговоры туристов на родном языке. При этом ошибка — считать, что никто из местных вас не понимает. Да, официальный язык Новой Зеландии — английский, и все считают, что население должно говорить только на нем — ну или на маори. Но на самом деле новозеландцы многоязычны — не только из-за тяги к изучению других культур, но и из-за иммигрантов, которые прибывают сюда с 90-х.
Вы можете по-китайски ругаться на часы работы магазина — и какая-нибудь старушка поймет вас просто потому, что она в 60-х изучала язык. Вы можете громко критиковать местный хлеб по-немецки — и вас поймет какой-нибудь подросток-азиат, который пару лет учился в Германии по обмену.
Поэтому, пожалуйста, старайтесь сдерживать свое недовольство, особенно на громкости, которая позволяет все слышать в радиусе 10 метров. © Te Wheke Medea Pai
Индия
- Мне обидно за туристов, которые приезжают в нашу страну в поисках себя, а в итоге связываются с фальшивыми гуру, которые ничего не знают об истинной медитации и йоге. Повторение чего-либо на санскрите, нанесение татуировок Шивы и ношение большого количества бусин рудракша никоим образом не поможет вам достичь нирваны. Истинные просветители не находятся в распиаренных ашрамах, в которые ездят толпы туристов. © Siddharth Agarwal
- Не надо фотографироваться рядом с бедными людьми и потом всем рассказывать, как плохо все живут в Индии. Во-первых, это их частная жизнь, не стоит лезть в нее; во-вторых, у нас есть и богатые районы, так же как и в любом уголке страны. Весь мир поделен на богатых и бедных. © Amey Sharma
Южная Корея
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Если вы приезжаете к нам за шопингом, пожалуйста, не оставляйте здесь свой чемодан со старыми вещами. Да, много туристов делает так! По корейским законам, эти чемоданы должны храниться у нас в течение года на случай, если владелец решит вернуться. Они занимают огромное количество места, пока наконец их не выбрасывают окончательно.
И, пожалуйста, снимайте обувь перед тем, как войти в свой номер в отеле или когда вы приходите в гости в корейский дом. Это касается всех азиатских стран. Вы можете принести кучу инфекций с улицы, а еще некоторые люди до сих пор спят на полу. © Sena Im
Греция
- Многие туристы упорно игнорируют ограждения и заборы вокруг археологических памятников, чтобы сделать крутой снимок. Вас туда не пускают не просто так: мы стараемся сохранить историю. Некоторые из самых отчаянных даже пытаются сбежать с артефактами или с каким-нибудь куском камня. Ребята, не надо так, пожалуйста. © Phoebe Flessas
Любая страна
- Многие фотографируют абсолютно все. Включая случайных прохожих. Это действительно сбивает с толку, когда вы просто идете и кто-то по непонятной причине пытается сделать снимок с вашим участием. © conalfisher
- Не подвергайте себя риску, пытаясь сделать крутые селфи в опасных местах. Не у каждого обрыва (или скалы, или ледника) стоит ограждение. Вы не дети и должны сами понимать, где стоит вести себя осторожнее. © Arve Løken
- Вы находитесь в другой стране, поэтому знайте, что люди ведут себя здесь по-другому. Мы можем встать ближе к вам, когда говорим, или мы можем обидеться на что-то. Нам нравится разговаривать со многими иностранцами, но это не означает, что мы заинтересованы во флирте или мгновенной дружбе с вами. © Genís Fernández
- Больше всего меня удивляют туристы, которые, гуляя по оживленному тротуару, просто останавливаются, чтобы сделать снимок или посмотреть в телефон или карту. Это случается так внезапно, что мы просто врезаемся в них. Мысль о том, чтобы отойти в сторону, даже не приходит им в голову. Они просто останавливаются как вкопанные посреди дороги. © aanniittaa05
- Если вы собрались в путешествие в ближайшее время, запомните, что нужно быть вежливым и уважать обычаи местных жителей. Пожалуйста, не мусорите, не ломайте и не повреждайте ничего вокруг. © Owen Saltvold
А откуда вы и что вас не устраивает в поведении иностранных туристов в вашем городе?