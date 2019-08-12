Местные жители разных стран рассказали о том, что их раздражает в поведении туристов

Меня раздражают громкие разговоры туристов на родном языке. При этом ошибка — считать, что никто из местных вас не понимает. Да, официальный язык Новой Зеландии — английский, и все считают, что население должно говорить только на нем — ну или на маори. Но на самом деле новозеландцы многоязычны — не только из-за тяги к изучению других культур, но и из-за иммигрантов, которые прибывают сюда с 90-х.

Вы можете по-китайски ругаться на часы работы магазина — и какая-нибудь старушка поймет вас просто потому, что она в 60-х изучала язык. Вы можете громко критиковать местный хлеб по-немецки — и вас поймет какой-нибудь подросток-азиат, который пару лет учился в Германии по обмену.

Поэтому, пожалуйста, старайтесь сдерживать свое недовольство, особенно на громкости, которая позволяет все слышать в радиусе 10 метров. © Te Wheke Medea Pai