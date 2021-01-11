Мастера татуировки рассказали о своих неудачных работах. После их признаний стоит подумать дважды, отправляясь в тату-салон
Пользователь сайта Reddit под ником Sorceress683 решил расспросить тату-мастеров об их ошибках. Ему ответило множество людей. Все они рассказали о своих неудачных работах и реакции клиентов на них.
AdMe.ru отобрал любопытнейшие признания.
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В салоне, где я работал, в одной татуировке мастер пропустил букву h в слове neighborhood (район). Получилось neigborhood. Это была довольна большая и замысловатая татуировка, поэтому исправить ее было невозможно. Но клиент оказался очень крутым: он попросил вытатуировать ему недостающую букву h на ладони, чтобы, когда кто-то захочет посмеяться над его неудачным тату, можно было показать ее этому человеку. © eccoothedolphin / Reddit
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За всю карьеру я допустил единственную ошибку. Она была в слове на итальянском языке, которым я не владею. Девушка, которой я сделал эту татуировку, сначала впала в истерику, а потом решила: «Пусть остается как есть! Все равно никто из моих знакомых не говорит на итальянском языке». С тех пор прошло 15 лет, и мне интересно: у нее до сих пор есть эта татуировка? © Zornamental / Reddit
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Парень захотел татуировку с изображением 3 автомобилей на спине. Сеанс проходил отлично: клиент постоянно поглядывал в зеркало, наблюдая за прогрессом работы, и ему нравилось. Только когда все было готово, мы заметили, что руль во всех автомобилях находится с неправильной стороны. Никто этого не увидел раньше, потому что в зеркале татуировка смотрелась как надо. © JoshSidekick / Reddit
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У меня был клиент, который решил сделать татуировки на греческом и иврите. Он не говорил ни на одном из этих языков, поэтому попросил друзей перепроверить орфографию. Мы сделали эти тату, сеанс прошел хорошо. Спустя несколько недель он позвонил мне и пожаловался на насмешки со стороны подчиненных — нескольких израильских парней. Оказалось, шрифт, который он выбрал в Google, существенно изменил пару букв и на его теле красовались совсем другие слова. Я все исправил, но на будущее запомнил: нужно быть осторожным, когда делаешь татуировки на языке, которым не владеешь. © Isabump / Reddit
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Я не облажался, но один раз сильно испугался, когда клиент, которому я сделал татуировку с именем его сестры, спросил: «Здесь же две Л?» (В татуировке с именем Габриела была одна Л). У меня чуть не случился сердечный приступ. Клиент начал смеяться. Он подумал, что эта шутка будет веселой. Что ж, я так не считаю. © tinawww / Reddit
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Несколько лет назад я делал тату парню, который, видимо, проиграл пари. Это было изображение лепрекона, которому становится плохо. Клиент был в своем уме, платил деньги вперед, поэтому я взялся за работу, хоть и было видно, что парень не в восторге от татуировки. Через несколько дней он пришел в студию и потребовал возврата денег. Потом мне досталось от боса, который сказал, чтобы я больше никогда не делал подобные тату, ведь это выглядит забавно только в кино. © Mars_The_68thMedic / Reddit
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Был папа, который хотел сделать татуировку с датой рождения своих детей и неправильно указал цифры. Чувак, откуда я знаю, в каком месяце родился твой ребенок?! Позвони жене! © Totally_Not_* / Reddit
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Девушка пришла в тату-салон вместе со своим парнем. Она хотела изображение сердечка на плечо. Ее парень жаловался, что татуировки дороги и настолько маленький рисунок, как у нее, должен стоить куда дешевле. Тату-мастер не выдержал жалоб и предложил им сделать рисунок самостоятельно и не платить ни копейки. Они согласились. Молодой человек взял в руки машинку, и через какое-то время его девушка вышла из салона с изображением картофелины на плече. © dankboipablo / Reddit
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Я стал свидетелем такой истории: в зале ожидания сидела девушка-азиатка и парень с татуировкой на китайском языке. Она спросила, что означает его татуировка. Тот ответил: «Я люблю свою маму». Она засмеялась и ответила, что на самом деле этот текст переводится как «я люблю лошадей». © louiscypher8 / Reddit
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Клиент попросил татуировку с аббревиатурой. Я поместил эти буквы в генератор шрифтов и отправил ему несколько вариантов. Он одобрил один из них. Когда татуировка была на половину готова, я спросил, как расшифровывается его аббревиатура. Мое сердце остановилось: буквы на его коже были в неправильном порядке. Оставшееся время я исправлял его татуировку. © ALasagnaForOne / Reddit
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У меня никогда не было таких ошибок, но однажды ко мне пришел клиент, которому вытатуировали gradad вместо grandad (дедушка). © mt995 / Reddit
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Однажды в салон позвонила клиентка, которая плакала, потому что, по ее словам, я сделал ей татуировку задом наперед. Потребовалось несколько минут, чтобы она успокоилась, и мы поняли, что она смотрит на свою татуировку в зеркало. Она извинилась и повесила трубку. © willieyobslayer / Reddit
Вы знаете истории о провальных татуировках? Поделитесь с нами этими рассказами.