Мастера татуировки рассказали о своих неудачных работах. После их признаний стоит подумать дважды, отправляясь в тату-салон

У меня был клиент, который решил сделать татуировки на греческом и иврите. Он не говорил ни на одном из этих языков, поэтому попросил друзей перепроверить орфографию. Мы сделали эти тату, сеанс прошел хорошо. Спустя несколько недель он позвонил мне и пожаловался на насмешки со стороны подчиненных — нескольких израильских парней. Оказалось, шрифт, который он выбрал в Google, существенно изменил пару букв и на его теле красовались совсем другие слова. Я все исправил, но на будущее запомнил: нужно быть осторожным, когда делаешь татуировки на языке, которым не владеешь. © Isabump / Reddit

Я не облажался, но один раз сильно испугался, когда клиент, которому я сделал татуировку с именем его сестры, спросил: «Здесь же две Л?» (В татуировке с именем Габриела была одна Л). У меня чуть не случился сердечный приступ. Клиент начал смеяться. Он подумал, что эта шутка будет веселой. Что ж, я так не считаю. © tinawww / Reddit