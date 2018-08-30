Люди в сети вдруг осознали, что у каждого есть шрам на указательном пальце и еще пара странностей на теле

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Невероятно, но факт: по какой-то причине практически у каждого человека вне зависимости от того, где он родился, встречаются отметины на указательных пальцах непонятного происхождения. В процессе обсуждения пользователи сети выяснили, что существуют и другие подозрительные вещи, которые присущи практически каждому жителю Земли.

Сегодня AdMe.ru решил разобраться в этом странном феномене и понять, что же это — мистика, простые совпадения или же за этим кроется какое-то логическое объяснение. Спорим, что нам есть чем вас удивить?

У вас тоже есть шрам на левом указательном пальце?

Сначала об этом рассказал журналист Олег Кашин в своем твиттере, предполагая, что такой шрам есть только у мужчин. Но скоро выяснилось, что у женщин на указательных пальцах тоже встречаются шрамы. Объяснение: вероятнее всего, дело в статистике. Если вы правша, то шрам на левом указательном пальце, скорее всего, появился, когда вы порезались ножом на кухне или при работе с молотком и гвоздями.

А на левом колене у вас светлые пятна? Или сразу на обоих?

Приглядитесь. Они особенно заметны, когда вы загорите. У кого-то их больше, у кого-то меньше. Модели используют тональный крем и пудру, чтобы спрятать их. Объяснение: все в детстве разбивали колени, и белые пятна — это следы от болячек. Если вы левша, больше белых пятен у вас на правом колене, если правша — то на левом.

Один глаз видит лучше, чем другой

Закройте один глаз и посмотрите вдаль. Затем откройте его и закройте другой. Если вы старше 20 лет и не носите очки, то наверняка один глаз будет видеть вдаль хуже другого. Объяснение: чаще всего в этом нет ничего страшного. Обычно один глаз ведущий, на него полагается мозг, получая картинку. И из-за этого он может видеть четче и лучше. Но на всякий случай регулярно проверяйте зрение: иногда размытое изображение при взгляде на дальнее расстояние у второго глаза может быть симптомом заболевания или возрастных изменений.

Вы можете поднять левую бровь или сразу обе, но только не правую?

Скорее всего, вы поднимаете левую бровь или сразу обе. Но поднять правую бровь отдельно от левой не сможете. Возможно, что и наоборот: правая бровь поднимается, а левая нет. Объяснение: нервы и мускулы не совсем симметричны, поэтому некоторые вещи мы делаем одной половиной тела лучше, чем другой. Хотя некоторым удается по отдельности поднимать каждую бровь, но таких людей крайне мало.

Жест «монокль» едва получается, но «бинокль» — никак?

Футболист Деле Алли вытворяет руками такое, что другим не под силу. В своем инстаграме он изображает странные жесты пальцами, а пользователи пытаются их повторить, публикуя свои фотографии с хештегом #DeleAlliChallenge. Объяснение: эти фокусы легко выполнить ребенку, ведь у него гибкие пальцы и молодые суставы. При этом если «монокль» из 2 пальцев взрослым нетрудно сделать, то собрать «очки» из 4 пальцев под силу только единицам.

У вас есть родимое пятно? Тоже рядом с коленом или в области подмышки?

Многие родимые пятна пропадают у человека в первые годы жизни, а некоторые остаются навсегда. И чаще всего они располагаются в области подмышки, ближе к спине, или же рядом с коленом, на внутренней стороне бедра. Объяснение: каждый 10-й человек рождается с родимым пятном. Большинство из тех, что остаются заметными на коже всю жизнь, образуются рядом с подмышкой или на ноге. Правда, причины этого пока неясны.

Узнали себя? А может быть, вы знаете несколько других особенностей, которые встречаются у каждого?